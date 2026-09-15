Quejas por facturas eléctricas obligan a distribuidoras a ampliar horarios de atención

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, anunció que las oficinas comerciales de las empresas distribuidoras de electricidad ampliarán sus horarios de atención durante los próximos 30 días para atender las inquietudes de los usuarios sobre el monto de sus facturas.

Santos explicó que la medida comenzará este miércoles y busca que los clientes puedan acudir a las oficinas, donde recibirán orientación de personal especializado sobre los elementos que inciden en el proceso de facturación.

El funcionario aseguró que, en los casos en que se determine que una reclamación del cliente es válida, las autoridades atenderán el reclamo y reconocerán el derecho del usuario.

"Estamos comprometidos siempre con que haya mayor transparencia, con que haya la debida información a la población", sostuvo Santos al ser cuestionado sobre las quejas de ciudadanos que reportan incrementos significativos en sus facturas, pese a que el precio del kilovatio no ha aumentado.

Medidas de atención

El ministro indicó que desde la semana pasada también se ha desplegado personal técnico de las distintas distribuidoras para explicar públicamente las particularidades del proceso de facturación y ayudar a los usuarios a comprender cómo se determina el monto de sus recibos.

Reunión del gabinete eléctrico

Santos ofreció las declaraciones en Santiago, donde encabezó junto al presidente Luis Abinader la reunión semanal del gabinete eléctrico.

Explicó que se reúnen regularmente todos los martes en Santo Domingo, pero en esta ocasión trasladó su sesión a Santiago debido a la agenda del mandatario en la región.

Señaló que, además de los temas habituales del sector eléctrico, en el encuentro se puso especial atención a los asuntos relacionados con la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte).

En la reunión también participó Gustavo Martínez, gerente general de Edenorte, para pasar revista a la situación del servicio eléctrico en el Cibao.