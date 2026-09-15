A diez días del retiro de verifones, Gobierno dice que aún busca acuerdo con Anadegas

Anadegas quiere retirar los verifones de las estaciones de combustible. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El Gobierno mantiene abiertas las negociaciones para evitar que 780 estaciones de combustibles afiliadas a la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas (Anadegas) desconecten sus verifones a partir del próximo 25 de septiembre, aunque todavía no ha informado de una propuesta concreta para superar el conflicto.

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), Eddy Alcántara, informó este martes que varias instituciones del Estado trabajan en la búsqueda de una salida a las diferencias entre Anadegas y los proveedores de los sistemas electrónicos de pago.

Las gestiones son encabezadas por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), con la participación de Pro Consumidor y otras entidades oficiales, según explicó Alcántara.

Se vence el plazo

El anuncio se produce más de dos meses después de que el Gobierno y Anadegas acordaran, el pasado 7 de julio, darse un plazo de 30 días para buscar una solución. En ese momento se anunció la creación de una mesa de trabajo para evaluar el esquema de comisiones aplicado a las transacciones con tarjetas. Ese plazo transcurrió sin que se anunciara públicamente un acuerdo.

Alcántara no precisó este martes qué fórmula negocian actualmente las partes, si los proveedores han planteado una reducción de las comisiones ni si existe una nueva fecha límite para concluir las conversaciones.

"Las partes tienen que ponerse de acuerdo, porque el consumidor no puede resultar afectado", sostuvo.

El funcionario llamó a Anadegas a actuar con sensatez y permitir que las autoridades continúen abordando el conflicto.

Según Alcántara, Pro Consumidor mantiene comunicación con los directivos del gremio y da seguimiento a las gestiones encabezadas por Industria y Comercio.

La preocupación de la institución se centra en el efecto que tendría sobre los consumidores una suspensión de los pagos con tarjetas, especialmente para quienes dependen de esos medios y no acostumbran a realizar sus compras de combustible en efectivo.

El conflicto entre Anadegas y los proveedores de servicios de pago se mantiene desde julio. El gremio reclama una modificación de las comisiones aplicadas a las transacciones con tarjetas de crédito y débito.

Impacto económico

Anadegas sostiene que esos cargos consumen alrededor del 27 % del margen bruto que obtiene una estación por cada galón vendido. Esa cifra no significa que las empresas de pago cobren una comisión equivalente al 27 % del precio del combustible, sino que, según los cálculos del gremio, ese costo representa esa proporción del margen que recibe el detallista.

Representantes de la asociación han señalado que algunas estaciones pagan tasas de entre 1.95 % y 3 % sobre el valor de las transacciones y han propuesto reducirlas a alrededor de 0.3 % o establecer un cargo fijo.

Entre enero y mayo de 2026, las compras de combustibles realizadas con tarjetas alcanzaron 41,002.1 millones de pesos.

Anadegas fijó el 25 de septiembre como fecha para desconectar los dispositivos de pago en sus 780 estaciones afiliadas.

Su presidente, Juan Elías Pérez, ha sostenido que las comisiones hacen insostenible el esquema actual y que la decisión fue consensuada entre las regionales de la organización.

De concretarse la medida, las estaciones involucradas dejarían de procesar pagos mediante esos dispositivos, a menos que antes se alcance un acuerdo o se habiliten mecanismos alternativos.

Alcántara insistió en que una disputa comercial entre detallistas y proveedores de servicios financieros no debe terminar trasladándose al consumidor.

A diez días de la fecha anunciada por Anadegas, las autoridades todavía no han explicado públicamente cuál es la propuesta que permitiría evitar la desconexión, qué reducción consideran viable ni qué compromisos han asumido hasta ahora las empresas involucradas.