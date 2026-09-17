Edesur habilita centro de quejas en medio de reclamos de usuarios por alta facturación

Clientes de Edesur en el nuevo centro. ( REMITIDA POR EDESUR )

En momentos en el que las empresas distribuidoras de electricidad (EDE) son denunciadas y criticadas por sus clientes por el aumento de la facturación del servicio, Edesur anunció la habilitación de un nuevo centro de información en su oficina comercial de la avenida Rómulo Betancourt, en el Distrito Nacional, con el objetivo de responder las inquietudes de sus usuarios.

El nuevo espacio está disponible desde el pasado miércoles y funciona de lunes a viernes, en horario de 8 de la mañana a 7 de la noche, y los sábados de 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía.

La gerente de Servicio al Cliente, Damary Agüero, explicó que el nuevo centro contará con un equipo de agentes que ofrecerán orientación a los clientes sobre sus recibos de luz y los ayudarán a comprender los rangos tarifarios existentes, según la escala de precios correspondientes a la cantidad de kilovatios-hora consumidos.

En una nota de prensa, Edesur señala que las tarifas son establecidas por la Superintendencia de Electricidad, conforme a la Ley General de Electricidad.

Otros detalles

También, los clientes podrán conocer detalles sobre el teleconsumo, un servicio gratuito que ofrece la distribuidora y que permite monitorear el consumo eléctrico diario, semanal o quincenal y puede contribuir al uso más eficiente de la energía y, de este modo, "evitar sorpresas al momento de recibir sus facturas".

Varios clientes que aprovecharon la nueva facilidad expresaron su satisfacción con la asistencia ofrecida y destacaron la rapidez con la que fueron atendidos, según indica Edesur.

Con esta iniciativa, la distribuidora busca contribuir a una mejor comprensión de la factura eléctrica y del consumo de energía, y afianza su relación cercana con sus clientes en su área de concesión.