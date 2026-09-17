Punta Catalina aclara aumento de gastos operativos fue por trabajos de mantenimiento y reparación

La Empresa de Generación Eléctrica Punta Catalina (EGEPC) aclaró que el aumento de sus gastos operativos durante el primer semestre de 2026 respondió, principalmente, a la ejecución de trabajos de mantenimiento y reparación necesarios para preservar la confiabilidad de sus unidades.

Los gastos operativos pasaron de 16.3 millones de dólares en el primer semestre del año pasado a 32.6 millones en igual período de 2026. De acuerdo con la EGEPC, este comportamiento no refleja un incremento ordinario de sus costos de operación, sino la concentración temporal de inversiones en mantenimiento especializado, efectuadas entre marzo y junio.

La partida de materiales y servicios aumentó de 2.8 millones de dólares a 17.6 millones. Dentro de esa variación, 12.8 millones correspondieron a trabajos que solo pueden realizarse con las unidades fuera de operación, incluidos servicios técnicos especializados, logística de campo y reposición de componentes críticos, según comunicó la empresa a través de una nota de prensa.

Las intervenciones de mayor impacto fueron el reemplazo de carretes y tuberías de calderas, por 5.9 millones de dólares, y la reparación de tubos y paredes de la caldera uno, por 2.6 millones. Ambos trabajos representaron en conjunto cerca de dos terceras partes del incremento registrado en materiales y servicios.

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También se destinaron 2.1 millones de dólares a la reparación de maquinarias y equipos menores; 754,000 dólares a la inspección de molinos de calderas; 522,185 a la renta e instalación de andamios, y 464,900 dólares a servicios técnicos y reparaciones de calderas y equipos auxiliares.

La empresa explicó que estas erogaciones forman parte del mantenimiento preventivo y correctivo requerido para conservar la seguridad, disponibilidad y vida útil de una infraestructura estratégica para el sistema eléctrico nacional.

Margen comercial estable

Durante los primeros seis meses de 2026, Punta Catalina registró una producción neta de 1,812 gigavatios-hora (GWh), frente a los 2,310 GWh generados en igual período del año anterior.

La reducción de 19 % obedeció principalmente a una restricción activa en la caldera de la unidad uno, que limitó su capacidad máxima a 300 megavatios, en comparación con los 360 megavatios con los que operó durante el primer semestre del año anterior.

La disminución de la producción incidió en el volumen de energía facturada y, por consiguiente, en los ingresos. Sin embargo, EGEPC precisó que su margen comercial no se deterioró y que, por el contrario, aumentó 6.2 %, al pasar de 12.57 a 13.35 centavos de dólar por kilovatio hora.

Asimismo, el precio del combustible puesto en planta descendió 18 %, desde 94.25 dólares hasta 77 por tonelada. Esa reducción fue trasladada al precio de venta de la energía, que bajó 14 %, de 7.48 a 6.43 centavos de dólar por kilovatio-hora.

Según la empresa, la menor facturación se explica por la combinación de una producción más baja y el traslado de la reducción del costo del combustible al precio de la energía, y no por una pérdida de eficiencia comercial.

Aumento de gasto en personal

En cuanto al aumento de aproximadamente 550,000 dólares en los gastos de personal, la generadora explicó que estuvo relacionado con ajustes salariales aprobados, provisiones laborales y la contratación temporal de personal para las jornadas de mantenimiento de las plantas. Este último componente representó cerca de 568,000 dólares.

EGEPC sostuvo que los resultados del semestre muestran una administración orientada a proteger los activos de la central, mantener condiciones salariales competitivas para el personal técnico y asegurar la continuidad de una operación esencial para el abastecimiento eléctrico del país.