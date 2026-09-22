Edeeste sobre quejas por facturación: es un tema de curvas y este año el calor inició en mayo

Las empresas distribuidoras de electricidad (EDE) han estado bajo constantes críticas durante los últimos meses por parte de usuarios, quienes denuncian elevados montos en las facturas. Las compañías insisten en que razón detrás de los aumentos obedece al período climático en el cual se encuentra la República Dominicana, lo que lleva a un incremento del consumo energético.

Así lo explican Rosa Ventura y Christian Pérez, gerente de Gestión Comercial y de Lectura y Facturación de Edeeste, respectivamente, afirmando este último que cada año, entre julio y finales de octubre, la temperatura aumenta en y con ello el consumo de electricidad, una "curva" que baja durante los períodos más frescos.

"Es un tema de curvas, esto no es algo netamente de este año. Este año lo que ha ocurrido es que el calor inició en mayo y en años anteriores iniciaba en julio, pero es una curva que tenemos todos los años", explicó Pérez, quien señaló que de una cartera de 935,000 clientes que tiene Edeeste, apenas el 1 % de ellos son los que solicitan hacer una verificación o reclamación.

Sostuvo que el aumento del calor, que provoca que la población quiera estar climatizada y hace que los equipos tiendan a consumir más porque tienen que hacer un mayor esfuerzo para poder llegar a los niveles requeridos, sumado a las con las vacaciones de verano de los colegios provoca un aumento considerable en la factura.

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"Más que justificar algo, nosotros estamos aquí para decirle a nuestros clientes que se acerquen, que vengan, que nuestras puertas están abiertas. De hecho, tenemos una campaña que se llama ´Conoce tu factura´ porque nuestro interés es que nuestros clientes conozcan cómo se factura", manifestó el funcionario durante una entrevista con Diario Libre.

Tarifa

Otro de los elementos que incide en la facturación es la tarifa. La gerente de Gestión Comercial de Edeeste apuntó que, como los precios de la tarifa son escalonados, a menor consumo más barato el kilovatio.

"Un incremento de consumo (hace que el usuario) pase de un escalón a otro. Un solo kilo te hace emigrar de un precio a otro", precisó Rosa Ventura.

Consultados sobre la cantidad de clientes de Edeeste que terminan siendo favorecidos al someter reclamaciones por facturación, Ventura manifestó que este año el porcentaje ronda entre un 15 y un 20 %. Indicó que la cantidad de casos de quejas se ha mantenido sin variación, en comparación con años anteriores.

Dijo que una forma de comprobar que el aparato para medir el consumo es confiable es bajando los breaker eléctricos y verificando que el contador esté detenido, aunque aclaró que el instrumento continuará encendido, debido a la batería con la cual cuenta.

"Nosotros recomendamos al cliente que tiene cualquier duda sobre su consumo que lea el medidor porque es lo que dice lo que él consumió y que haga pruebas con su medidor para que esté seguro de que está registrando lo que está consumiendo. El cliente tiene forma de comprobar si ese es su consumo o no", sostuvo.

"Eso es muy fácil de comprobar, está a la mano del cliente. Entonces nosotros invitamos a los clientes a llevar este control. Yo creo que uno de los servicios que tiene un mayor nivel de control en las manos del cliente es el servicio eléctrico", destacó la gerente.

Recomendaciones

Ambos funcionarios sugirieron una serie de acciones que pueden tomar los clientes para reducir su consumo eléctrico, entre ellos darle mantenimiento a sus equipos, verificar la eficiencia de los aires acondicionados y colocar electrodomésticos como nevera en lugares correctamente ventilados y que no esté frente a la estufa.

De igual forma, recomendaron desconectar aquellos electrodomésticos y equipos cuando no se estén utilizando.

"Pero más bien yo te diría que en estas circunstancias nosotros apelamos a la conciencia. Es más un tema de que estemos claros de que si consumimos más, pues vamos a pagar más", puntualizó Ventura.