El 44 % de los circuitos de las EDE cuenta con 24 horas de suministro del servicio eléctrico

Santiago figura como la ciudad del país con mayor cantidad de circuitos "A", con 54, seguida del Distrito Nacional, con 45. ( DL/ARCHIVO )

A pesar del déficit financiero que sufren las empresas distribuidoras de electricidad (EDE), la situación no ha impactado la calidad del servicio, con más clientes recibiendo 24 horas de energía, al menos es lo que reflejan sus estadísticas. Aunque en Edesur la cantidad de circuitos que cuentan con suministro el día completo se redujo durante en el último año, en Edeeste y Edenorte aumentaron.

Los circuitos "A", que el Consejo Unificado de las EDE (CUED) define como aquellos que cuentan con 24 horas de suministro eléctrico y que solo se interrumpe por mantenimiento preventivo o correctivo, representaron el 44.4 % del total, mientras que los que reciben menos de 14 horas de servicio, clasificados como "D", sumaban más de un tercio.

Te puede interesar Las pérdidas de las EDE siguen escalando y superan el 39 %

Sin embargo, estas cifras se registran en medio de una caída de un 2.8 % en la cantidad total de circuitos durante el último año, de acuerdo con el Informe de Gestión Comercial de las compañías distribuidoras, elaborado por el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Los clasificados como "A", que también son aquellos que presenta un nivel de cobranza mayor de 90 % y un nivel de pérdida menor al 20 %, sumaron 359 a julio de este año, una cantidad que supone un incremento de un 10.8 % con relación a los 324 de ese mismo mes de 2025.

Pero, pese al aumento general de circuitos de ese tipo, Edesur vio reducirse en ocho el número de estos durante el último año, pasando de 103 a 95. En cambio, en Edenorte las zonas del servicio clasificadas como "A" subieron de 174 a 175, mientras que en Edeeste el alza fue más pronunciada, de 47 en julio del año pasado a 89 en ese mismo mes de 2026, casi el doble.

Santiago figura como la ciudad del país con mayor cantidad de circuitos "A", con 54, seguida del Distrito Nacional, con 45.

Menos de 14 horas de servicio

En tanto, los circuitos que reciben menos de 14 horas de suministro, denominados como "D", donde las pérdidas superan el 40 % y el nivel de cobranza es inferior al 60 %, alcanzaron el 36.3 % al pasado julio, totalizando 294. Estos evidencian una caída con relación a 2025, cuando sumaron 320.

Edeeste es la empresa distribuidora de electricidad que mayor cantidad de zonas bajo esta clasificación registra, con 161, una cifra que equivale al 64.4 % de sus 250 circuitos, según el documento del MEM.

A esta le sigue Edesur, que suma 70 circuitos catalogados como "D", los cuales representan el 25.4 % de su total (305), mientras que Edenorte suma 74 zonas bajo esta estas condiciones, equivalente a un 26.1 % de sus 283.

Los circuitos "B" y "C"

Las zonas clasificadas como "B" y "C", cuyas horas de suministro rondan entre las 21 y 16, respectivamente, completan el resto de los 188 circuitos de las EDE, aunque los segundos representan la mayoría, con 116.

En el informe del Ministerio de Energía y Minas se observa que Edeeste no posee circuitos bajo ninguna de ambas clasificaciones. En tanto, Edesur cuenta con 45 tipo "B" y 65 "C".

Asimismo, Edenorte sumaba 19 circuitos definidos como "B", en los cuales las pérdidas son mayores de 20 %, pero menores de un 30 %, mientras que los "C" ascendían a 27.