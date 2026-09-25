Gobierno: precios internacionales de los refinados determinan el costo de los combustibles en RD

Para la próxima semana, el Gobierno destinó un subsidio de 1,770. 65 millones de pesos para absorber las alzas en los combustibles a nivel internacional. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El Gobierno dominicano atribuyó los recientes aumentos en los precios de los combustibles a la escalada que registran los productos refinados en los mercados internacionales, al señalar que República Dominicana depende principalmente de estos derivados y no del petróleo crudo para suplir su demanda.

Según explicó, la crisis que atraviesa el sector de refinación a nivel mundial debido a las guerras, ha reducido la capacidad disponible de refinerías para procesar crudo en volúmenes suficientes, lo que ha elevado los márgenes de los combustibles refinados y presionado sus precios.

Citó que esta semana, la gasolina se cotizó alrededor de los 160 dólares, mientras el gasoil regular rondó los 180 dólares y el gasoil premium los 206 dólares en los mercados internacionales.

Ante este escenario, las autoridades sostienen que la referencia del precio del barril de petróleo resulta insuficiente para explicar el comportamiento de los combustibles en el mercado dominicano, debido a que el país utiliza poco petróleo crudo y depende en mayor medida de la importación de productos refinados.

"Los combustibles que consume el país se basan en los combustibles refinados y no en el barril del petróleo", dijo el Gobierno al explicar el reajuste aplicado a los precios internos de los principales carburantes para la próxima semana.

Informó que para absorber el alza de los precios internacionales de los combustibles refinados, destinó 1,770.65 millones de pesos en subsidios.

Indicó que la actual crisis internacional ha obligado a disponer cerca de 35,541 millones de pesos en subsidios a través del Plan Anticrisis, un 265 % más de lo presupuestado para este 2026.

Precios para la próxima semana

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) dispuso aumentos de entre dos y cuatro pesos en el precio de los principales combustibles para la semana del 25 de septiembre al 2 de octubre, mientras que otros registrarán reducciones y el gas licuado de petróleo (GLP) y el gas natural se mantendrán sin variación.

Con los nuevos precios, la gasolina premium se venderá a 353.10 por galón, subiendo 3.00 pesos, y la regular a 317.50 por galón, incrementando 2.00 pesos. Asimismo, el gasoil regular se despachará a 270.80 por galón, aumentando 3.00 pesos, y el óptimo se comercializará a 306.10 por galón, para un alza de 4.00 pesos.

El GLP se ofertará 135.20 pesos por galón y el gas natural a 43.97 pesos el metro cúbico, ambos quedando su precio sin variación.

RD$1,770 millones en subsidios

Esta semana, el subsidio estatal por cada galón será de 117.21 pesos para el gasoil óptimo y 111.21 pesos para el gasoil regular.

Para la gasolina regular, el aporte será de 69.32 pesos por galón, mientras que la gasolina premium recibirá un subsidio de 45.81 pesos.

En el caso del Gas Licuado de Petróleo (GLP), el Gobierno subsidiará 30.49 pesos por galón.