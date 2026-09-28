Destaca la experiencia de CEPM en renovables y almacenamiento para garantizar suministro

InterEnergy Group destacó la experiencia de CEPM Zero, en el este de República Dominicana, al plantear la necesidad de que América Latina y el Caribe incorporen generación renovable, almacenamiento y redes inteligentes para fortalecer los sistemas eléctricos y acompañar el crecimiento de sus economías.

Rolando González-Bunster, chairman y CEO de InterEnergy Group, abordó esta visión durante la sesión "Scaling Resilient Energy Infrastructure", celebrada como parte de la Reunión Anual 2026 de la Clinton Global Initiative (CGI), con la participación de representantes de los sectores público y privado.

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En 2025, CEPM, una empresa de InterEnergy Group, completó la primera fase de CEPM Zero, superando los 270 MWp (megavatios de potencia) de capacidad renovable e integrando 232 MWh (megavatios-hora) de almacenamiento con baterías. La iniciativa incorpora además de generación distribuida junto al sector hotelero, redes inteligentes y una flota corporativa 100 % eléctrica.

La discusión partió de un desafío creciente: se estima que la demanda mundial de energía aumentará cerca de un 50 % durante los próximos 20 años, impulsada principalmente por la industrialización de los países en desarrollo y por un incremento significativo del consumo energético, incluido el asociado al crecimiento de la inteligencia artificial.

Ante este escenario, González-Bunster destacó que escalar las energías renovables requiere ir más allá de incorporar nueva capacidad solar y eólica. La transición energética debe abordarse desde una visión integral, en la que distintas tecnologías se complementen para garantizar un suministro confiable y avanzar simultáneamente hacia sistemas eléctricos más limpios, adaptables y preparados para responder a condiciones cambiantes, según precisa una nota de prensa de la empresa.

"Nuestra experiencia nos ha demostrado que la descarbonización y confiabilidad tienen que avanzar juntas. No se trata solamente de cuánta energía renovable podemos instalar, sino de cómo construimos un sistema capaz de integrar, almacenarla y entregarla de manera confiable cuando nuestros clientes y nuestras economías la necesitan", señaló.

Relevancia especial en AL

El ejecutivo sostuvo que esta visión adquiere especial relevancia en América Latina y el Caribe, donde muchas economías enfrentan simultáneamente una creciente demanda de energía, exposición a fenómenos climáticos extremos y dependencia de combustibles importados.

Al referirse al aprovechamiento de las energías renovables, González-Bunster planteó la posibilidad de destinar a la recarga de vehículos eléctricos parte de la energía que el sistema no logra aprovechar en determinados momentos. También destacó el trabajo de InterEnergy en el desarrollo de hubs de carga que integran generación solar y almacenamiento.

La participación de González-Bunster en CGI 2026 dio además continuidad a una relación de más de dos décadas entre InterEnergy y la Clinton Global Initiative. Desde su primera participación, la compañía ha asumido compromisos relacionados con energía eólica, conversión hacia combustibles más limpios, expansión de infraestructura renovable y descarbonización de sistemas energéticos.