Punta Catalina instalará sistema de baterías para regulación de frecuencia en el SENI

Carlos Grullón Mejía y Celso Marranzini durante la firma del contrato. ( CEDIDA POR LA EGEPC )

La Empresa de Generación Eléctrica Punta Catalina (EGEPC) suscribió un contrato para instalar un sistema de almacenamiento de energía en baterías que permitirá responder con rapidez a las variaciones de frecuencia de la red.

Con una potencia de 75 megavatios (MW) y una capacidad de almacenamiento de 150 megavatios hora (MWh), el proyecto aportará a la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) y ayudará a reducir el desgaste de las unidades generadoras de la central.

El sistema, conocido como BESS, por sus siglas en inglés, podrá absorber o entregar energía según las necesidades de la red. Esa capacidad de respuesta permitirá a Punta Catalina ofrecer servicios de regulación primaria y secundaria de frecuencia, necesarios para mantener más estable la operación del sistema eléctrico, según indica una nota de prensa.

Para la central, las baterías representarán una mejora operativa al atender parte de las variaciones de frecuencia, lo que disminuirá la necesidad de ajustar continuamente las plantas. Según la presentación técnica del proyecto, esto contribuirá a reducir la fatiga térmica y el desgaste de componentes críticos y favorecerá una operación más eficiente de los equipos.

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"Con este proyecto damos un paso importante en la modernización tecnológica de Punta Catalina. La incorporación de almacenamiento en baterías nos permitirá responder con mayor rapidez a las necesidades del sistema, proteger nuestros activos de generación y contribuir a una operación más estable y eficiente del SENI", expresó el vicepresidente ejecutivo de EGEPC, Celso Marranzini.

El aporte de esta tecnología también cobra relevancia ante la creciente incorporación de generación solar y eólica al sistema. Por su variabilidad, estas fuentes requieren que el SENI cuente con recursos capaces de responder con rapidez para mantener el equilibrio entre generación y demanda. El BESS añadirá esa flexibilidad y facilitará la integración de una mayor proporción de energía renovable al SENI, explica el comunicado de la EGEPC.

El contrato fue suscrito por la empresa, representada por Marranzini, y el Consorcio RBTS Energy, representado por Carlos Felipe Grullón Mejía. El consorcio está integrado por RAAS Solar, S.R.L.; RAAS, S.R.L.; y TCI Chile, SpA.

Inversión

La inversión asciende a 38.02 millones de dólares y será financiada con recursos de la EGEPC. El proyecto se desarrollará bajo la modalidad de ingeniería, procura y construcción llave en mano, e incluye el diseño, suministro, construcción, instalación, pruebas, puesta en servicio y entrega operativa, además de soporte y mantenimiento posteriores a su puesta en marcha.

El plazo de ejecución es de 14 meses a partir de la emisión de la Orden de Proceder. Los trabajos se realizarán en las instalaciones de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, en la provincia Peravia.