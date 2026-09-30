Edesur informa intervenciones para mejorar servicio eléctrico en Neiba

Trabajos para mejorar el servicio eléctrico en Neiba. ( CEDIDA POR EDESUR DOMINICANA )

Edesur Dominicana, la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) y la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid) desarrollan un conjunto de trabajos en la provincia Bahoruco con el objetivo de mejorar la calidad y estabilidad del servicio eléctrico en Neiba y otras comunidades de la zona.

Las intervenciones, previstas para ejecutarse a corto y mediano plazo, están dirigidas principalmente a reforzar las condiciones operativas del circuito NEYB102.

La empresa indicó en nota de prensa que los trabajos también contribuirán a optimizar el servicio de los circuitos NEYB101 y NEYB103, que reciben energía desde la Subestación Eléctrica Neiba.

Como parte de las intervenciones, Edesur realizará el mantenimiento del transformador de potencia de 10.5 megavoltioamperios (MVA) ubicado en la Central Las Damas, perteneciente a EGEHID, además de instalar un banco de reguladores.

La distribuidora también tiene prevista la construcción de una nueva salida de media tensión desde la subestación Jimaní, con la finalidad de dividir la carga que actualmente soporta el circuito NEYB102.

Trabajos en las subestaciones

El proyecto contempla, además, que la ETED optimice el funcionamiento del banco de capacitores de la subestación de Duvergé e instale otro equipo de este tipo en la subestación de Neiba.

Según el comunicado, estas intervenciones buscan mejorar la regulación del voltaje y las condiciones de operación de la red eléctrica en la zona.

El circuito NEYB102 cuenta con una extensión de 181.16 kilómetros de redes de media tensión y, debido a su longitud, enfrenta desafíos técnicos relacionados, entre otros factores, con los niveles de tensión de la línea de transmisión de 69 kilovoltios (kV) que lo alimenta.

Las empresas señalaron que los trabajos beneficiarán a miles de usuarios residentes en El Estero, Villa Jaragua, Las Clavellinas, Los Ríos, Postrer Río, La Descubierta, Guayabal, Boca Cachón, Bartolomé, Los Pinos del Edén, Ángel Félix, Boca Cachón Nuevo y Tierra Nueva de Jimaní.