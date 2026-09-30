El Gobierno aplica el descuento por temperatura en el combustible de aviones

El Gobierno dominicano inició el pasado viernes la implementación del descuento por temperatura en la comercialización del combustible de aviación (avtur), una decisión que implicó una reducción de 4.40 pesos por galón al precio de ese hidrocarburo para la semana del 26 de septiembre al 2 de octubre.

La medida fue calificada por la Asociación Dominicana de Líneas Aéreas (ADLA) como "un importante paso" para fortalecer la competitividad de la aviación local, expresando además su reconocimiento al presidente de la República, Luis Abinader, por la decisión.

Los combustibles líquidos se comercializan tomando como referencia una temperatura de 15 grados Celsius. Hasta ahora, la diferencia volumétrica resultante era descontada en productos como las gasolinas, el gasoil y el kerosene, mientras que el avtur no recibía el mismo tratamiento, pese a seguir el mismo proceso de comercialización, explicó el gremio.

La incorporación del combustible de aviación al ajuste permite aplicar un criterio uniforme entre estos productos, conforme planteó la ADLA.

Para la asociación, la decisión adquiere especial relevancia por el peso que representa el combustible dentro de la estructura de costos de las operaciones aéreas y por la necesidad de mantener condiciones competitivas frente a otros mercados de la región.

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Valoró la receptividad del Abinader frente a un planteamiento que el sector presentó el 13 de marzo de 2025, orientado a que el combustible utilizado por la aviación recibiera el mismo tratamiento aplicado a otros hidrocarburos líquidos comercializados en el país.

"Es una decisión que demuestra sensibilidad frente a una actividad estratégica para un país cuya conectividad aérea es fundamental para el turismo, el comercio y la inversión", afirmó Omar Chahín, presidente del gremio.

Alivio para operadores

La decisión cobra aún mayor relevancia en el contexto actual. Ante el alza internacional del petróleo y su efecto sobre el precio de los combustibles, el ajuste representa un alivio concreto e inmediato para los operadores locales, señaló la entidad a través de un comunicado de prensa.

Al mismo tiempo, aseguró que el combustible de aviación se pague sobre su volumen real, un criterio que coloca al país en condiciones más equilibradas frente a otros mercados de la región.

"Esta medida trasciende el beneficio particular de las líneas aéreas. Contribuye a crear mejores condiciones para que la República Dominicana continúe fortaleciendo su conectividad y pueda ser cada vez más competitiva como destino de abastecimiento para operadores nacionales e internacionales", agregó Chahín.

La ADLA también extendió su agradecimiento al ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, y al equipo técnico de la institución por la implementación de la medida y la incorporación del avtur en los avisos semanales de precios.

La asociación manifestó su disposición de continuar colaborando con las autoridades para asegurar que el ajuste dispuesto se refleje efectivamente a lo largo de toda la cadena de distribución y llegue al operador final.