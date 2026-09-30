Temen aumento de precios en los productos debido a las alzas recientes en los combustibles

El presidente de la AIRD, Julio Brache, respondió este martes 29 de septiembre de 2026 a inquietudes de la prensa sobre las preocupaciones del sector empresarial ante los aumentos en los precios de los combustibles. ( DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA )

El incremento en los precios del barril del petróleo y el diésel, sumado a la escalada de precios que han presentado los hidrocarburos en el mercado interno, podrían incentivar a que las empresas realicen reajustes en los precios de los productos que fabrican, señaló el presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Julio Brache.

"Todavía no ha habido un impacto tan importante en los precios de los productos porque muchas de las empresas han ido absorbiendo un poco", aseguró el dirigente empresarial, aunque precisó que hay muchas empresas que ya están contemplando reajustes de precios, sobre todo por los incrementos de productos como el diésel.

Recientemente, el Gobierno dispuso aumentar entre dos y cuatro pesos los precios de los principales combustibles, por lo que el precio de la gasolina se ubicó en 353.10 pesos cada galón; la gasolina regular a 317.50; el gasoil regular a 270.80 y el gasoil óptimo a 306.10 pesos para la semana del 25 al 2 de octubre.

"No sabemos si de aquí a los próximos meses puede haber aumento de precios; eso no lo sabemos todavía", precisó Brache a la prensa al asistir al evento "Zonas francas, zonas de oportunidades", organizado por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

"Cada empresa toma su decisión de acuerdo a las necesidades que tiene y al impacto que ha habido en su renglón", agregó.

El ejecutivo aseguró que ya hay "mucha inquietud" en el sector empresarial porque el incremento en los hidrocarburos también impacta al alza el valor de las materias primas, por lo que sale más costoso importarlos.

Este es el caso de las resinas plásticas (utilizados para la fabricación de envases) y los fertilizantes, de los cuales depende el sector agrícola. "Ya son dos áreas que inquietan mucho a todo el sector empresarial, sobre todo por la presión que crea sobre los precios de los alimentos", observó.

Crisis internacional

Al ser preguntado, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Eduardo Sanz Lovatón, enfatizó que la crisis "no es de factura dominicana" sino que obedece a una coyuntura internacional compleja.

"La República Dominicana no produce petróleo, no produce gasolina. Lo que tenemos es un plan anticrisis que hemos venido desarrollando y que, hasta ahora, tiene la economía dominicana de una manera muy robusta", recalcó.

Recordó que el país ha logrado mantener su senda de crecimiento en un 4.5 % interanual a agosto de este año, según las estimaciones del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), a pesar de que la crisis global repercute sobre el desempeño de la economía dominicana.