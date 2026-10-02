El G7 acuerda liberar hasta 100 millones de barriles de diésel y petróleo para contener los precios

El presidente francés, Emmanuel Macron, habla tras una videoconferencia con los líderes del G7 en el Palacio del Elíseo en París, Francia, el 2 de octubre de 2026. Los líderes del G7 mantuvieron conversaciones para coordinar medidas en los mercados mundiales ante el fuerte aumento de los precios del combustible. ( EFE )

Los dirigentes del G7 acordaron el viernes liberar hasta 100 millones de barriles de diésel y petróleo en los próximos cuatro meses en un intento de reducir la presión sobre los precios de los carburantes.

Además, también acordaron no prohibir las exportaciones entre los países miembros, como amenazaba con hacer Estados Unidos.

"Se ha decidido liberar las reservas estratégicas de diésel y crudo bajo la coordinación de la Agencia Internacional de la Energía (...) para poder liberar hasta 100 millones de barriles en los próximos cuatro meses" dijo el presidente francés Emmanuel Macron al término de una videoconferencia del G7, presidido por Francia.

La medida supondrá poner en el mercado reservas "sustanciales" en los próximos 20 días, según una declaración de los países miembros del G7 —Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido— que no descartan "discutir la posibilidad" de liberar reservas "adicionales".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/02/d8453ed07ef36fe8abd48600268747a300302ae7w-dec30bb8.jpg El presidente francés Emmanuel Macron (centro) habla junto al asesor presidencial Emmanuel Bonne (izquierda), el ministro de Economía, Finanzas e Industria Roland Lescure, el secretario general de la Presidencia de la República Francesa Pierre-André Imbert (segundo por la derecha) y la consejera Camille Morfouace de Broucker tras una videoconferencia con los líderes del G7 en el Palacio del Elíseo en París, Francia, el 2 de octubre de 2026. (EFE)

Además, "nos hemos comprometido a que no haya ninguna prohibición de las exportaciones, el presidente Donald Trump ha sido muy claro al respecto", añadió Macron.

Gasóleo almacenado

En paralelo, el presidente estadounidense aseguró en su red Truth Social que "Europa acaba de aceptar poner en el mercado una cantidad masiva de su gasóleo almacenado en abundancia". "El proceso comenzará de inmediato", aseguró.

Estas decisiones "deberían hacer bajar los precios" de los carburantes, cuyos precios se han disparado debido a la guerra en Oriente Medio, según Macron.

El francés también indicó que los países del G7 habían acordado "trabajar (...) para reducir los márgenes de los refinadores y para reducir los costes de transporte", que han aumentado considerablemente debido a los bloqueos del estratégico estrecho de Ormuz.