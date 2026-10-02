El subsidio eléctrico superó los RD$88,316 millones en nueve meses

Un técnico de una empresa eléctrica trabaja en un transformador. ( CEDIDA POR EDESUR )

Faltando tres meses para finalizar el 2026, las empresas distribuidoras de electricidad (EDE) consumieron el 92.8 % de los recursos presupuestados durante todo el año para el subsidio eléctrico, una partida que ya registró un incremento de casi 3,000 millones de pesos con relación al presupuesto inicial.

Hasta el pasado 25 de agosto, las transferencias del Gobierno Central a las EDE para cubrir su déficit financiero totalizaron 88,316.8 millones de pesos. Inicialmente, las autoridades estimaron para ese propósito 92,475.8 millones, aumentándolo luego a 95,204.1 millones de pesos.

El monto destinado al subsidio eléctrico, y que está pendiente de ejecutar para lo que resta del año asciende, a 6,887.3 millones de pesos, de acuerdo con los registros de la Dirección General de Presupuesto (Digepres).

El promedio mensual del subsidio a las EDE entre enero y septiembre alcanzó los 9,813 millones de pesos, una tendencia que de mantenerse implica que para el último trimestre de 2026 esas transferencias totalizarían más de 29,000 millones, que provocarían que esa partida consuma poco más de 117,000 millones.

En términos absolutos, los recursos transferidos a las distribuidoras entre enero y el 25 de septiembre del 2026 registran un alza de 14,564.7 millones de pesos en comparación con similar período del año pasado, equivalente a un 19.7 % más.

El monto destinado por el Gobierno Central en lo que va de año en el subsidio eléctrico implica un 77.2 % de lo gastado en los servicios de salud (114,351.1 millones de pesos) o un 38 % de lo invertido en educación (232,072.7 millones), según los registros de la Digepres.

Pico de transferencias

Desagregado de forma mensual, marzo es el período que mayor monto de transferencias recibieron las distribuidoras en lo que va de año, con 11,353.5 millones de pesos, seguido de mayo, con 10,930.3 millones.

En tanto, enero figura como el mes que menor monto transfirió el Gobierno Central a las compañías, con 7,203.1 millones de pesos, de acuerdo con las estadísticas de Presupuesto.

Pérdidas de las EDE superan el 39 %

Las empresas distribuidoras de electricidad registraron un nivel de pérdida de un 39.2 % al cierre de julio de este año, un incremento de un punto porcentual con relación al 38.2 % que mantuvieron en igual mes del 2025. El informe de desempeño de esas compañías, que elabora el Ministerio de Energía y Minas, precisa que Edenorte cuenta con el mejor indicador de pérdidas, con un 26 %. En cambio, Edesur y Edeeste tienen 31.9 y 56.5 %, respectivamente.