Gobierno destina RD$1,490.9 millones para congelar principales combustibles para la próxima semana

Un empleado despacha combustible en una estación. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El Gobierno destinará 1,490.9 millones de pesos para mantener sin variación los precios de los principales combustibles, en momentos en que el aumento de los productos refinados en los mercados internacionales continúa elevando el costo de la política de subsidios.

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que para la semana del 3 al 9 de octubre permanecerán congelados los precios de las gasolinas, los dos tipos de gasoil, el gas licuado de petróleo (GLP) y el gas natural.

Con el desembolso anunciado este viernes, los recursos destinados por el Gobierno a contener el precio de los combustibles se acercan a 37,000 millones de pesos en lo que va de 2026.

La presión sobre las finanzas públicas podría continuar durante el último trimestre del año. El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, advirtió esta semana que, de mantenerse las condiciones internacionales, el subsidio podría alcanzar los 50,000 millones de pesos durante 2026.

La cifra representaría 36,500 millones de pesos más que los 13,500 millones de pesos contemplados originalmente para estos fines, equivalente a un incremento de aproximadamente 270 % sobre la previsión inicial.

Así quedan los precios

La gasolina premium continuará a 353.10 pesos por galón, mientras que la gasolina regular permanecerá en 317.50 pesos.

El gasoil regular seguirá comercializándose a 270.80 pesos por galón y el gasoil óptimo a 306.10 pesos.

También permanecerán sin variación el gas licuado de petróleo, a 135.20 pesos por galón, y el gas natural, a 43.97 pesos por metro cúbico.

No todos los derivados mantendrán sus precios.

El avtur disminuirá 3.34 pesos y se venderá a 333.65 por galón, mientras que el kerosene bajará 3.60, hasta 380.10 pesos.

En cambio, el fuel oil número 6 aumentará 4.04 pesos, para colocarse en 180.76 por galón, y el fuel oil 1 % subirá 2.36, hasta 212.75 pesos.

Hasta RD$101 por galón para evitar aumentos

El nivel del subsidio aplicado esta semana muestra la diferencia entre el precio que deberían tener algunos combustibles de acuerdo con las referencias internacionales y el que finalmente pagan los consumidores.

Según los cálculos divulgados por el MICM, el Estado asumirá 33.49 pesos por cada galón de GLP, 56.06 pesos por la gasolina regular y 31.81 pesos por la gasolina premium.

La diferencia es mayor en el gasoil: el subsidio será de 90.25 pesos por galón para el regular y 101.84 pesos para el óptimo.

Hacienda había informado el 29 de septiembre que los gasoiles estaban recibiendo subsidios equivalentes a una proporción considerable de su precio final, debido a que el diésel se ha encarecido con mayor rapidez que el propio petróleo. Según los datos presentados entonces por Díaz, mientras el crudo WTI había aumentado 68 % frente a comienzos del año, el diésel acumulaba un incremento de 130 %.

El problema está en los refinados

El encarecimiento internacional no está vinculado únicamente con el precio del barril de petróleo, sino con una menor disponibilidad de productos refinados, entre ellos gasolina y diésel.

El MICM indicó que la referencia internacional utilizada para el gasoil óptimo pasó de un promedio cercano a 91 dólares por barril en enero a 202 dólares al cierre de septiembre, después de alcanzar alrededor de 221 dólares el 15 de septiembre.

A la presión sobre los precios se suma la disminución de la actividad de las refinerías estadounidenses.

Datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) confirman que las refinerías operaron al 92.5 % de su capacidad durante la semana terminada el 25 de septiembre, frente al 98 % registrado al cierre de agosto.

La reducción ocurrió en pocas semanas: la utilización estaba en 97.8 % el 4 de septiembre, bajó a 96.8 % el día 11, a 94 % el 18 y finalmente a 92.5 % el 25 de septiembre.

Los inventarios estadounidenses de gasolina también han disminuido. La EIA reportó 204.36 millones de barriles disponibles al 25 de septiembre, frente a 207.73 millones dos semanas antes y 206.84 millones el 21 de agosto.

El MICM atribuye a esta combinación de menor capacidad de refinación, reducción de inventarios y alta demanda parte de la presión que actualmente enfrentan los precios internacionales de los derivados.

Subsidio podría alcanzar RD$50,000 millones

El costo de la política ha aumentado considerablemente durante el año.

Para la semana comprendida entre el 26 de septiembre y el 2 de octubre, el Gobierno había calculado un desembolso cercano a 1,800 millones de pesos, con un acumulado de unos 36,000 millones de pesos hasta ese momento.

Ahora se añaden otros 1,490.9 millones de pesos para mantener congelados los principales combustibles entre el 3 y el 9 de octubre.

Hacienda había estimado desde junio que, dependiendo del comportamiento de los precios internacionales, el gasto anual podía situarse entre 40,000 millones y 50,000 millones de pesos. La advertencia fue reiterada esta semana por Díaz ante la persistencia del choque externo.

El Gobierno sostiene que el objetivo de la política es impedir que las variaciones internacionales se transmitan completamente al transporte de pasajeros y carga, la cadena de distribución y los gastos de los hogares.

El incremento del subsidio, sin embargo, también aumenta la presión sobre las cuentas públicas durante el último trimestre de 2026, particularmente si los precios de los productos refinados permanecen en los niveles actuales.