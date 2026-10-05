Evergo celebrará la segunda edición de su feria de movilidad eléctrica en Punta Cana

Celebración de la primera edición de Evergo Fest en Punta Cana. ( CEDIDA POR EVERGO )

La compañía de estaciones de carga para vehículos eléctricos Evergo anunció la celebración de la segunda edición de su feria de movilidad eléctrica los días 16 y 17 de octubre en Punta Cana, evento con el cual busca seguir promoviendo la movilidad eléctrica a los consumidores.

Tras reunir a más de 1,500 en su primera entrega, Evergo Fest espera ser un espacio para acercar la movilidad sostenible a los consumidores de manera práctica, sencilla y accesible, permitiéndoles conocer de primera mano las alternativas disponibles y entender cómo esta tecnología puede integrarse mejor en la vida cotidiana.

Durante los dos días, el público podrá conocer una variedad de vehículos eléctricos, desde opciones accesibles hasta modelos de marcas premium, así como participar en actividades educativas y recreativas vinculadas con la movilidad eléctrica y la sostenibilidad, según indica una nota de prensa.

La programación incluirá talleres de finanzas personales y vida sostenible, música en vivo, oferta gastronómica, zona infantil, parque canino y un mercado con emprendedores y artesanos locales.

El evento se celebrará en la electrolinera Evergo Connect Bávaro y la entrada será gratuita.

Movilidad eléctrica y actividades educativas

"La transición hacia la movilidad eléctrica ocurre cuando las personas pueden conocerla, probarla y descubrir que ya es una alternativa real para su vida cotidiana. Con Evergo Fest queremos reducir esa distancia y crear un espacio donde hablar de vehículos eléctricos, de la carga y la sostenibilidad sea sencillo, cercano y accesible para todos", declaró el gerente general de Evergo, Rodrigo Centineo.

Evergo Fest busca reunir consumidores, marcas y actores del ecosistema para promover la movilidad eléctrica y mostrar las opciones existentes en República Dominicana.

La edición de 2026 incluirá varias marcas del sector, cuyas participaciones se anunciarán próximamente en los canales oficiales de Evergo Connect.

Empresas participantes

El evento cuenta con el auspicio y participación de empresas de distintos sectores.

Entre las entidades financieras figuran Banco Popular Dominicano, Banco de Reservas de la República Dominicana (Banreservas) y Scotiabank.

En el sector automotriz y de movilidad participarán Cenntro, EV Auto Center, Giga Auto, Grupo Viamar, Invictvs, Luxury Electric - Carritos de Golf, Peravia Motors, Volvo Car República Dominicana y Zero Emisión.

También estarán presentes Alvarez & Sánchez, Café Santo Domingo, Mallén Mascotas/Royal Canin y el Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria (Panaca).

La programación completa estará disponible próximamente en Evergo Connect.