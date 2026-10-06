Llaman a países latinoamericanos a hacer sus sistemas eléctricos más resilientes

Los países de América Latina y el Caribe deben hacer sus sistemas eléctricos más resilientes, un reto del cual no escapa la República Dominicana, además de construir una transición energética basada en las personas.

Así lo consideraron ejecutivos de organismos internacionales, entre ellos Carolina Rendón, representante residente local del Grupo Banco Mundial, quien destacó los avances de la República Dominicana en reducción de pobreza y erradicación del hambre,

"La República Dominicana, todo el mundo lo conoce, es un caso de éxito. Es un país que ha avanzado en la reducción de la pobreza, creciendo sostenidamente por más de dos décadas a más de 5 por ciento y ha realizado cambios significativos de mejora social: la eliminación del hambre, por ejemplo", resaltó.

Sin embargo, la ejecutiva sostuvo que, a pesar de las reformas importantes en sectores estratégicos, en el país siguen permaneciendo desafíos, como la inversión en resiliencia y lograr mayor competitividad, retos comunes para la región.

Al hablar durante la inauguración de la XI Semana de la Energía, que se celebra en el país y a la cual asisten representantes de 27 naciones latinoamericanas y caribeñas, Rendón sostuvo que la transformación energética "no sucede de la noche a la mañana" y no basta con inversiones.

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"Es necesario fortalecer institucionalidad, planificación, pensar en resiliencia y para eso estar juntos en estos foros es clave, porque nos ayuda a identificar soluciones para problemas comunes", puntualizó.

Apoyar transición centrada en la gente

En tanto, Myriam Ferrán, directora general adjunta de Asociación Internacional de la Comisión Europea, reveló que ese organismo, junto con la Unión Europea, se busca apoyar una transición energética centrada en las personas.

"La transición (energética) no se puede medirse únicamente en nueva capacidad instalada, debe ofrecer energía segura y asequible, reducir desigualdades y crear oportunidades, en particular para empleos sostenibles y un incremento del nivel de bienestar en toda la región", planteó Ferrán.

De igual forma, consideró que los sistemas energéticos deben responder al crecimiento de la demanda, a la vulnerabilidad climática, a la modernización de las redes y a las necesidades de financiamiento.

Desafíos relevantes en el Caribe

En tanto, Andrés Rebolledo, secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana y Caribeña de la Energía (Olacde), sostuvo que la creciente incertidumbre, derivada de los conflictos internacionales, las tensiones comerciales y la reconfiguración de las cadenas de suministros, sumadas a fenómenos climáticos extremos, suponen un desafío relevante para la región, especialmente para las naciones insulares del Caribe.

"Todos estos riesgos tienen algo en común: alteran los precios, afectan el suministro y ponen a prueba la capacidad de respuesta de nuestros sistemas energéticos. Esta realidad adquiere especial relevancia aquí en el Caribe, donde las características propias de los sistemas energéticos, la condición insular de muchos de sus países y, en algunos casos, la dependencia de combustibles importados plantea desafíos particulares en materia de seguridad y capacidad de respuesta", manifestó.

Sin embargo, Rebolledo resaltó que, al mismo tiempo, el Caribe cuenta con importantes oportunidades para aprovechar sus recursos renovables, incorporar almacenamiento y avanzar en eficiencia energética y desarrollar sistemas más modernos, flexibles y resilientes.