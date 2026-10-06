Ministro proyecta RD contará con 800 megavatios de energía almacenada al 2028

Joel Santos, ministro de Energía y Minas, durante la inauguración de la XI Semana de la Energía. ( DANIA ACEVEDO/DIARIO LIBRE )

El crecimiento económico de la República Dominicana debe estar acompañado de un sistema energético más robusto, diversificado, sostenible y seguro, para lo cual debe ingresar nueva generación en firme (centrales convencionales) y avanzar en la incorporación de sistemas de almacenamiento de electricidad.

Así lo indicó este martes el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, durante la inauguración de la XI Semana de la Energía, quien proyectó que el país contaría con sistemas de batería que permitirán guardar hasta 800 megavatios de electricidad hacia 2028.

"Permitirán (los sistemas de almacenamiento) aprovechar mejor la generación solar, responder a las horas de mayor demanda y fortalecer la estabilidad, flexibilidad y resiliencia del sistema eléctrico", explicó Santos.

Frente a representantes del sector eléctrico de 27 países latinoamericanos y caribeños que participan en el evento, que se celebra en Santo Domingo, el funcionario destacó que a los próximos dos años el sistema eléctrico dominicano alcanzará alrededor de 2,800 megavatios de capacidad renovable.

"También ampliamos nuestra generación firme. Proyectos estratégicos en Manzanillo, San Felipe y otras zonas del país forman parte de una expansión destinada a acompañar el crecimiento económico y dejar capacidad suficiente más allá de 2028", señaló.

Curtailment

Joel Santos aseguró que la entrada en operación de los sistemas de almacenamiento en baterías contribuirán a reducir de manera importante el curtailment o vertimiento (energía que se genera pero que no se puede inyectar al sistema).

"Aunque debo decir que en los últimos 30 días se ha reducido bastante el curtailment con algunas medidas que hemos podido tomar en la administración del sistema, pero no hay duda de que el almacenamiento es la respuesta más contundente a ese aspecto", declaró.

Nueva generación

El titular de Energía y Minas adelantó que el Gobierno se dispone a realizar el próximo año una licitación de nueva generación que "va a dejar listo" el camino para los proyectos que estarán listo en 2021 y 2032.

"Es decir, se va a licitar desde ya las necesidades que el país tiene de cara a los próximos cuatro años porque la planificación que se debe realizar es fundamental. Ya no existe la posibilidad de que un Gobierno, dentro de su propia gestión, pueda dejar lista la generación que requiere el país. Tiene que planificarse desde años anteriores", sostuvo.