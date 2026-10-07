Vicepresidente de la ETED destaca esfuerzos en modernizar las redes de transmisión eléctrica

Alfonso Rodríguez Tejada, vicepresidente ejecutivo de la ETED (primero desde la derecha). ( CEDIDA POR LA ETED )

El vicepresidente ejecutivo de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), Alfonso Rodríguez Tejada, destacó los esfuerzos para la modernización de la infraestructura de la institución para responder al crecimiento de las energías renovables y a nuevas soluciones tecnológicas que están transformando el mercado energético y las economías a nivel global.

En la apertura de la XI Semana de la Energía, Rodríguez Tejada participó del panel de integración eléctrica regional, durante el cual afirmó que uno de los principales desafíos para los operadores de transmisión es incrementar la flexibilidad y resiliencia de la red ante una matriz energética cada vez más diversificada y la adopción de nuevas tecnologías que mejoran la calidad del servicio al usuario final.

"La tecnología nos cambió todo. Tenemos que adaptarnos sin temor a las soluciones tecnológicas asociadas a los sistemas energéticos, tales como: Smart Grids y nuevos modelos predictivos de operación basados en inteligencia artificial", declaró.

Explicó que la reducción de los costos de las tecnologías renovables y la incorporación del almacenamiento han cambiado las condiciones del sector eléctrico.

Te puede interesar La ETED prevé incorporar 600 megavatios de almacenamiento para fortalecer el sistema eléctrico

Como referencia, destacó la reciente licitación dominicana de energías renovables variables con almacenamiento y planteó que estas nuevas centrales ubicadas en diferentes puntos geográficos requieren nueva infraestructura que permita gestionar de manera segura la variabilidad de las mismas.

El funcionario resaltó que la ETED ha implementado un Operator Training Simulator (OTS) para desarrollar nuevas capacidades, como parte de las herramientas que permiten mejorar la respuesta del sistema eléctrico nacional ante distintos escenarios.

Integración regional

Asimismo, indicó que República Dominicana ha logrado integrar una creciente participación de generación fotovoltaica y eólica mediante modelos matemáticos y operativos aplicados desde el Centro de Control de Energía, pese a contar con una participación hídrica limitada en comparación con otros países de la región.

Durante el panel también se abordaron las oportunidades de integración eléctrica regional. En ese contexto, Rodríguez expresó que uno de los objetivos para los próximos cinco años es avanzar en el Proyecto Hostos, orientado a la interconexión energética entre República Dominicana y Puerto Rico mediante un cable submarino.

"Nos gustaría que en cinco años el Proyecto Hostos sea una realidad, que se esté construyendo o que ya esté en operación para convertirnos en la primera interconexión caribeña de energía a través de un cable submarino", puntualizó Rodríguez Tejada.