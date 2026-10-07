Sistema eléctrico del país requiere confiabilidad con respaldo térmico

Miguel Madrid, gerente general de ventas de servicios para América Central de Wärtsilä. ( DARE COLLADO/DIARIO LIBRE )

El sistema eléctrico de la República Dominicana necesita confiabilidad, mediante un respaldo de energía térmica flexible, que combine las diferentes tecnologías de generación eléctrica, como son las renovables, las baterías y las plantas térmicas.

El planteamiento lo hicieron ejecutivos de la empresa Wärtsilä, entrevistados durante la XI Semana de la Energía que se desarrolla en el país. Miguel Madrid, gerente general de ventas de servicios para la región América Central, afirmó que esta combinación permitiría que el sistema avance hacia una mayor confiabilidad desde el punto de vista del usuario final.

En tanto, Marcelo Barthaburu, gerente general de Wärtsilä en República Dominicana, aunque destacó las inversiones en parques solares y eólicos y en baterías que se realizan localmente, sostuvo que se deben respaldar con plantas térmicas flexibles.

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"Son las puedan acompasar la penetración de renovables, maximizar la penetración de renovables junto con las baterías. Eso permite aprovechar al máximo las renovables, que eso es lo que todos queremos y asegurar un sistema confiable, seguro y flexible", puntualizó Barthaburu.

Acompañar penetración renovable

Mientras que Lisette Benítez, responsable de desarrollo de mercado para América Latina y el Caribe de la compañía, quien destacó el aumento de la penetración de la generación renovable en el país, consideró que el mismo debe estar acompañado por producción eléctrica que pueda ser confiable.

"Las interconexiones siempre ayudan a la fortaleza de los sistemas, pero cuando tienes un sistema aislado (como el dominicano) probablemente tienes que considerar otras previsiones de poder ser autosuficiente. Eso le pone un poquito más de reto a los sistemas, pero se puede tener con las consideraciones adecuadas de flexibilidad, de confiabilidad, para poder tener una operación segura", explicó Benítez.