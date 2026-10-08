Superintendente de Electricidad advierte que demanda eléctrica en RD crece 5 % al año

El superintendente de Electricidad, Andrés Astacio, ofreció estas declaraciones al participar en el foro "Regulación para los sistemas eléctricos del futuro". ( CEDIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD )

La demanda de electricidad en República Dominicana crece alrededor de un 5 % anual, un ritmo que plantea nuevos desafíos para la planificación y expansión del sistema eléctrico, afirmó este jueves el superintendente de Electricidad, Andrés Astacio.

Por ello, el funcionario considera que este crecimiento, sumado a la incorporación de nuevas tecnologías y al cambio en los patrones de consumo, obliga a revisar los mecanismos tradicionales utilizados para responder a las necesidades del sector.

Astacio hizo el planteamiento durante el foro de reguladores "Regulación para los sistemas eléctricos del futuro", realizado en el marco de la IX Semana de la Energía, que tiene a República Dominicana como país anfitrión.

Durante su intervención, sostuvo que la transformación del sector eléctrico debe analizarse no solo desde la infraestructura y la oferta de energía, sino también desde las nuevas necesidades de los usuarios.

Explicó, además, que la digitalización y automatización de las actividades cotidianas y productivas han aumentado la dependencia de la electricidad y, al mismo tiempo, las expectativas sobre la continuidad y calidad del servicio.

El reto de responder a la demanda

Astacio señaló que uno de los desafíos para los reguladores está en que la construcción de grandes centrales de generación puede tomar varios años, mientras las necesidades de los usuarios y sectores productivos cambian a mayor velocidad.

En ese contexto, destacó el crecimiento de la generación renovable, especialmente la energía fotovoltaica, y los avances en almacenamiento como alternativas para responder a las nuevas necesidades del sistema.

Sin embargo, advirtió que la incorporación de estos recursos también plantea nuevos desafíos para las redes eléctricas, la operación del sistema y el diseño regulatorio, al suponer una transformación del modelo tradicionall de generación y distribución de energía.

El superintendente también consideró necesario fortalecer la seguridad, resiliencia y capacidad operativa de las redes eléctricas, tomando en cuenta la velocidad con la que actualmente pueden producirse determinados eventos en la operación del sistema.

A su juicio, la tecnología debe formar parte de la respuesta, acompañada de reglas operativas claras que permitan mejorar la coordinación y mantener la confiabilidad del servicio.

Usuarios también pueden convertirse en generadores Otro de los puntos abordados por Astacio fue el cambio en el papel de los usuarios dentro del mercado eléctrico. Explicó que el desarrollo tecnológico ha dado mayor relevancia al concepto de "prosumidor", que identifica a los usuarios que, además de consumir electricidad, pueden generar y aportar energía al sistema. El funcionario planteó estos desafíos durante un intercambio con representantes de organismos reguladores de Honduras, Haití y Guatemala, quienes compartieron sus experiencias sobre los cambios que enfrenta el sector eléctrico en sus respectivos países.