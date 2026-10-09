Entidades promueven inversiones y acelerar el desarrollo de las energías renovables

La Asociación para el Fomento de las Energías Renovables (Asofer) comunicó el fortalecimiento de la participación de la República Dominicana en la agenda energética de la región a través de su vicepresidencia en la Alianza Regional de Energía Renovable de Centroamérica y el Caribe (ARCA), una iniciativa de cooperación impulsada junto con la Asociación de Generadores con Energía Renovable (AGER) de Guatemala.

La alianza agrupa a asociaciones de Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, con el propósito de promover la cooperación entre los sectores nacionales de energías renovables, favorecer las condiciones para la inversión y contribuir a acelerar la transición energética regional.

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ARCA está presidida por la Cámara Panameña de Energía Solar (Capes), mientras que Asofer ocupa la vicepresidencia, desde donde participa en la articulación de iniciativas orientadas a fortalecer la integración energética y la competitividad del sector renovable.

Entre los principales desafíos que aborda la alianza figuran la incorporación de nuevas capacidades de generación renovable, el desarrollo de sistemas de almacenamiento energético, la modernización de las redes eléctricas y el fortalecimiento de los marcos regulatorios para estimular la inversión y garantizar sistemas eléctricos más eficientes y resilientes.

"Centroamérica y el Caribe comparten una elevada dependencia de los combustibles fósiles importados, una creciente vulnerabilidad frente al cambio climático y enormes oportunidades para aprovechar sus recursos renovables. A través de ARCA queremos convertir estos desafíos comunes en oportunidades de cooperación, inversión y desarrollo empresarial, contribuyendo a construir sistemas eléctricos más competitivos, resilientes y sostenibles", expresó Alfonso Rodríguez, presidente de Asofer.

Acuerdo

Como parte de los avances de la agenda regional, ARCA suscribió un acuerdo de cooperación con la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (Olacde), durante la XI Semana de la Energía celebrada en República Dominicana.

El convenio busca fortalecer el intercambio de conocimientos, la cooperación técnica y el diálogo institucional para facilitar una mayor integración de energías renovables en los sistemas eléctricos de los países participantes, según indica una nota de prensa.

Para Asofer, esta participación constituye una plataforma para proyectar las capacidades del sector renovable dominicano, ampliar las oportunidades de internacionalización de sus empresas y promover alianzas comerciales y tecnológicas con los mercados de Centroamérica y el Caribe.

Desde su fundación en 2015, la entidad ha trabajado en favor de un sector de energías renovables más inclusivo, competitivo y accesible.

Su incorporación al liderazgo de ARCA extiende esa labor al ámbito regional y refuerza su compromiso con una transición energética que contribuya al desarrollo económico, la sostenibilidad ambiental y el bienestar de las sociedades de la región.