Subsidio a combustibles supera RD$38,200 millones; suben premium y gasoil óptimo

Un empleado despacha combustible en una estación. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Gobierno destinará esta semana 1,525.4 millones de pesos al subsidio de los combustibles, una medida que permitirá mantener congelados los precios del gasoil regular, el gas licuado de petróleo (GLP) y la gasolina regular, aunque la gasolina premium aumentará cinco pesos por galón y el gasoil óptimo, doce pesos.

Con esta asignación, el gasto acumulado en subsidios sobrepasa los 38,200 millones de pesos durante 2026, según las cifras suministradas por el Gobierno. El desembolso refleja la creciente presión que representa para las finanzas públicas contener el impacto de los precios internacionales de los derivados del petróleo.

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, ha señalado que la partida presupuestada originalmente para este propósito ascendía a 10,000 millones de pesos. El monto utilizado ya supera ampliamente esa previsión y, de mantenerse las condiciones actuales, podría alcanzar los 50,000 millones de pesos al finalizar el año.

Las autoridades explican que una reducción en la cotización del petróleo crudo no se traduce necesariamente en una disminución inmediata de los combustibles vendidos en el mercado dominicano. Para productos importados ya refinados, como el gasoil óptimo, resulta determinante su propio precio internacional, que puede evolucionar de manera diferente al del crudo.

Aumento de precios en combustibles

La distinción permite explicar por qué determinados carburantes pueden encarecerse incluso cuando baja el petróleo: su disponibilidad depende también de la capacidad de las refinerías para procesarlo y abastecer los mercados.

Como parte de su explicación, el Gobierno señala los ataques ucranianos con drones contra instalaciones de refinación rusas. Según la información oficial suministrada, estos afectaron en septiembre a la mitad de las principales plantas de Rusia, restringiendo la oferta de productos refinados y presionando sus precios.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/09/e6b86225-1d51-4fed-9155-6a9afbaaf1f3-74306712.jpg Cuado con los precios de los combustibles cedido por el Ministerio de Industria y Comercio.

Las autoridades sostienen que absorber una parte considerable de esos costos evita trasladar de golpe los aumentos a los consumidores. El objetivo declarado es moderar su efecto sobre los hogares, el transporte y las actividades productivas.

En el caso del GLP, el Gobierno afirma que su precio no ha aumentado durante los últimos dos años y que, por el contrario, fue reducido en dos pesos en julio.

Desafíos presupuestarios

La continuidad del subsidio plantea, sin embargo, un desafío presupuestario cada vez mayor. La proyección de 50,000 millones de pesos equivaldría a cinco veces la asignación inicial y obligaría al Estado a dedicar recursos adicionales a una política cuyo costo depende de factores internacionales.

El anuncio combina así la protección de tres combustibles de amplio consumo con aumentos parciales en otros dos, mientras crece la factura que asume el presupuesto nacional.