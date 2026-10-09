Suscriben acuerdo para fortalecer el diálogo sobre energías renovables en RD y otros países

Integrantes de alianza participaron en la Semana de la Energía en República Dominicana. ( FOTO CEDIDA POR ASOCIACIÓN PARA EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES (ASOFER). )

Organizaciones de República Dominicana y otros cinco países de Centroamérica y el Caribe buscan fortalecer las condiciones para atraer inversiones en energías renovables, almacenamiento y modernización de sus redes eléctricas, mediante una alianza regional que promueve la cooperación entre los sectores nacionales de energía.

La iniciativa es impulsada por la Alianza Regional de Energía Renovable de Centroamérica y el Caribe (Arca), integrada por asociaciones de Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. La Asociación para el Fomento de las Energías Renovables (Asofer) representa al país en la vicepresidencia de la organización.

La alianza reúne a asociaciones de Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá y República Dominicana.

Como parte de sus esfuerzos, Arca suscribió un acuerdo de cooperación con la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (Olade) durante la XI Semana de la Energía, celebrada en República Dominicana, para promover el intercambio de conocimientos, la asistencia técnica y el diálogo institucional.

La alianza identifica entre sus prioridades ampliar la capacidad de generación renovable, desarrollar sistemas de almacenamiento y modernizar las redes eléctricas, además de fortalecer los marcos regulatorios que permitan impulsar nuevas inversiones.

Participación dominicana

El acuerdo busca fortalecer el intercambio de conocimientos, la cooperación técnica y el diálogo institucional para facilitar una mayor integración de las energías renovables en los sistemas eléctricos de los países participantes.

De acuerdo con una nota de prensa, la participación dominicana en esta iniciativa permitirá proyectar las capacidades del sector renovable nacional, ampliar las oportunidades de internacionalización de sus empresas y promover alianzas comerciales y tecnológicas con los mercados de Centroamérica y el Caribe.