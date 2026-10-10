Estos sectores del Distrito Nacional registrarán interrupciones eléctricas este sábado

Los trabajos consistirán en el reemplazo de jumpers y aisladores en la línea de transmisión de 69 kilovoltios (kV) Capotillo–Timbeque I. ( FOTO: PRENSA ETED )

Varios sectores del Distrito Nacional tendrán interrupciones en el servicio eléctrico este sábado 10 de octubre, debido a trabajos de mantenimiento preventivo que realizará la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) en una línea de transmisión.

Los sectores afectados serán Villa Consuelo, Villa Juana, Villa María, ensanche Espaillat, Gualey, La Cañita, Brisa de la Isabela, Villas Agrícolas, Los Manguitos y La Zurza.

De acuerdo con una nota de prensa de la ETED, las labores se desarrollarán en horario de 7:00 de la mañana a 11:00 de la mañana.

¿Por qué habrá interrupciones eléctricas?

La empresa explicó que los trabajos consistirán en el reemplazo de jumpers y aisladores en la línea de transmisión de 69 kilovoltios (kV) Capotillo–Timbeque I.

La intervención forma parte de las labores de mantenimiento preventivo que buscan fortalecer la confiabilidad, la seguridad y la eficiencia operativa del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

La ETED reafirmó su compromiso de continuar fortaleciendo la infraestructura eléctrica nacional mediante acciones dirigidas a garantizar la seguridad, estabilidad y confiabilidad del sistema.