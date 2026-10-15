La gasolina acumula 158 días sobre los cuatro dólares en EE. UU.; el petróleo cierra al alza

Una pizarra muestra el precio de los combustibles. ( RONALDO SCHEMIDT / AFP )

La gasolina en Estados Unidos acumula 158 días por encima de los cuatro dólares por galón en lo que va de 2026, un récord que eleva la presión sobre los consumidores a menos de tres semanas de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, según la plataforma GasBuddy.

El precio promedio nacional de la gasolina regular se situó este miércoles 14 de octubre en 4.33 dólares por galón, de acuerdo con la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA). La entidad advirtió que este es el primer año en que el promedio supera los cuatro dólares durante octubre, una época en la que habitualmente disminuye la demanda.

Aunque el combustible ha registrado descensos recientes, continúa muy por encima de los menos de tres dólares anteriores al comienzo de la guerra con Irán, en febrero. Las interrupciones del suministro y las dificultades para transportar petróleo por el estrecho de Ormuz han sostenido el encarecimiento energético.

El petróleo vuelve a subir

Los mercados petroleros cerraron la jornada con nuevas ganancias. El West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense, terminó en 95.09 dólares por barril, tras aumentar 95 centavos, un 1.01 %, hasta su mayor nivel en tres semanas.

El Brent, referente internacional, finalizó en 106.06 dólares por barril, con una subida de 37 centavos, equivalente al 0.35 %. Según Reuters, los ataques contra instalaciones saudíes y las amenazas a los buques que transitan por Ormuz avivaron el temor a nuevas interrupciones del abastecimiento.

Presión económica y electoral

El impacto llega también al transporte de mercancías. El diésel alcanzó los 6.29 dólares por galón, un 66 % más que al inicio de la guerra, según la información difundida por EFE. Su encarecimiento repercute en los costos de distribución y añade presión sobre los precios al consumidor.

La persistencia de combustibles caros complica los esfuerzos del presidente Donald Trump por ofrecer alivio económico antes de los comicios. Su administración ha flexibilizado temporalmente las sanciones al diésel ruso para facilitar el suministro, mientras los ataques en Oriente Medio mantienen la incertidumbre sobre el mercado energético.

El costo de la vida será uno de los asuntos centrales en las elecciones, en las que se renovarán la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.