Petróleo de Texas sube un 3 % y cierra en 97.97 dólares por caída de reservas en EE. UU. y tensiones con Irán

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió este jueves un 3.03 % y cerró en 97.97 dólares el barril, impulsado por una fuerte caída de las reservas comerciales de crudo en Estados Unidos y las tensiones derivadas del conflicto con Irán.

Al cierre de las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York, los contratos de futuros del WTI para entrega en noviembre, referencia del mercado estadounidense, aumentaron 2.88 dólares respecto a la jornada anterior.

En contraste, el barril de Brent del mar del Norte, referencia internacional, registró una caída del 0.13 % y terminó la sesión en 105.92 dólares, según informaron las agencias AFP y EFE.

La subida del crudo estadounidense estuvo relacionada principalmente con la disminución de los inventarios de petróleo en Estados Unidos, que registraron una caída de 8.6 millones de barriles durante la semana finalizada el 9 de octubre, de acuerdo con los datos publicados por la Administración de Información Energética (EIA).

El resultado contrastó con las previsiones del mercado, que anticipaban un ligero incremento de aproximadamente 150,000 barriles, según el consenso de analistas recopilado por Bloomberg.

"Los datos confirmaron una fuerte caída de las reservas de crudo", lo que constituye una señal de una demanda sólida de petróleo estadounidense, explicó a AFP John Kilduff, analista de Again Capital.

El especialista señaló que las exportaciones de crudo de Estados Unidos se mantienen en niveles elevados, cercanos a los 4.57 millones de barriles diarios.

Agregó que las refinerías estadounidenses continúan operando a un ritmo intenso para esta época del año, cuando habitualmente se realizan labores de mantenimiento.

Conflicto con Irán presiona los precios

A la reducción de los inventarios se suman las tensiones militares en Oriente Medio, particularmente en el estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica para el transporte mundial de petróleo.

Según datos de seguridad citados por AFP, desde el domingo al menos diez embarcaciones han sido atacadas en el estrecho o sus inmediaciones, lo que ha incrementado la preocupación por posibles interrupciones en el suministro energético.

"Los recientes ataques perpetrados por iraníes contra buques que transitaban" por el estrecho de Ormuz "vuelven a poner al mercado muy nervioso", indicó Kilduff.

Por su parte, EFE informó que el Ejército estadounidense ha elaborado nuevos planes de ataque que contemplan la posibilidad de utilizar la bomba GBU-43/B, conocida como la "madre de todas las bombas", contra instalaciones energéticas y nucleares iraníes.

De acuerdo con CNN, que citó a funcionarios estadounidenses familiarizados con los planes, esta alternativa sería considerada en caso de que el presidente Donald Trump ordene reanudar las operaciones militares contra Irán.

El eventual uso de este armamento, considerado la bomba no nuclear de mayor tamaño del arsenal estadounidense, supondría una nueva escalada del conflicto.

Entretanto, la Guardia Revolucionaria iraní afirmó el miércoles que un portacontenedores se hundió después de chocar con una mina naval en el estrecho de Ormuz.

Antes de la guerra, por esta vía marítima transitaba alrededor del 20 % del petróleo consumido a nivel mundial.

Ataques en Arabia Saudita y perspectivas del mercado

Las tensiones también se han extendido a Arabia Saudita, donde los rebeldes hutíes de Yemen han reivindicado ataques contra distintos objetivos, incluidas instalaciones de la petrolera estatal Aramco en Dhahran.

Este jueves, la coalición militar encabezada por Riad informó que interceptó un misil de crucero en la región de Medina, aunque los hutíes negaron haber realizado ataques durante esa jornada.

Pese a las presiones geopolíticas, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) señaló que la recuperación parcial del suministro desde el golfo Pérsico y las perspectivas de una menor demanda contribuyen a limitar los incrementos en las cotizaciones.

Los analistas también atribuyen la diferencia entre el comportamiento del WTI y el Brent a los plazos de vencimiento de sus contratos de futuros.

Mientras el contrato más negociado del petróleo estadounidense corresponde a entregas en noviembre, el del Brent está vinculado a diciembre, por lo que el WTI presenta una mayor sensibilidad a los riesgos inmediatos asociados al conflicto en Oriente Medio.