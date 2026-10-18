Alfonso Rodríguez seguirá al frente de ASOFER hasta 2028

Asofer informó que, mediante un acuerdo con el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), capacitó a 185 trabajadores de sus empresas asociadas durante los últimos dos años. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

La Asociación para el Fomento de las Energías Renovables (Asofer) reeligió a Alfonso Rodríguez como presidente para el período 2026-2028, en la primera reelección de su Junta Directiva desde la fundación de la entidad, hace 11 años.

La organización informó que la plancha Asofer Impulsa continuará al frente de la asociación, con la incorporación de dos nuevos integrantes. Entre sus prioridades figuran la revisión de las condiciones regulatorias del sector, la generación distribuida, el autoconsumo y el desarrollo de sistemas de almacenamiento de energía, destacó la institución en una nota de prensa.

Capacitación del sector de energías renovables

Según los datos ofrecidos por Asofer, durante la gestión 2024-2026 aproximadamente el 70 % de las propuestas presentadas por la entidad fueron incorporadas a la revisión del Reglamento de Generación Distribuida. La asociación no detalló cuáles fueron las modificaciones aceptadas ni su alcance para los usuarios y las empresas del sector.

La entidad también informó que, mediante un acuerdo con el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), capacitó a 185 trabajadores de sus empresas asociadas durante los últimos dos años.

Rodríguez señaló que uno de los principales desafíos del sector consiste en lograr que el aumento de la generación renovable esté acompañado de inversiones en almacenamiento, modernización de las redes eléctricas y mecanismos regulatorios que faciliten su integración al sistema.

Para el nuevo período, Asofer plantea promover cambios que permitan ampliar la generación distribuida y superar las barreras regulatorias y operativas que, según la organización, dificultan el desarrollo de proyectos renovables en el país.

En el ámbito regional, la asociación informó que asumió la vicepresidencia de la Alianza Regional de Energías Renovables de Centroamérica y el Caribe (ARCA), desde donde participará en iniciativas de cooperación e intercambio de experiencias sobre regulación energética.

La nueva directiva estará integrada, además de Rodríguez, por John Germán, primer vicepresidente; Katherine Rosa, segunda vicepresidenta; Abraham Espinal, primer secretario; Ignacio García, segundo secretario; y Nathalie Abreu, tesorera.

Como directores fueron designados César Fondeur, Rafael Burgos, Lucas Sanó y Edimir Paulino.