González Bunster pide impulsar el transporte eléctrico de carga ante el alza del petróleo

El presidente y fundador de InterEnergy Group,, exhortó al Gobierno a fomentar la electrificación del transporte de carga y ampliar la infraestructura de recarga para reducir los costos de las empresas y la dependencia dominicana de los combustibles importados.

El empresario advirtió sobre las consecuencias del encarecimiento del petróleo para la economía y las finanzas públicas dominicanas. Según afirmó, el precio del crudo se ha duplicado en los últimos seis meses.

"El petróleo está por encima de los 100 dólares el barril, o sea, se ha duplicado en los últimos seis meses. Eso tiene un impacto enorme en las arcas financieras de la República Dominicana", expresó.

Expandir los vehículos eléctricos

Como alternativa, propuso acelerar la incorporación de camiones, autobuses y vehículos comerciales eléctricos.

Sostuvo que "el transporte eléctrico es ocho veces más barato que el transporte con gasolina", aunque no precisó las condiciones ni los componentes de esa comparación.

A su juicio, el Gobierno debe adoptar políticas que faciliten esa transición y promuevan estaciones de carga adecuadas para vehículos pesados y flotas comerciales.

También destacó el potencial de la energía solar para abastecer el transporte eléctrico. Explicó que utilizar electricidad generada a partir del sol permitiría reducir gastos y aprovechar un recurso disponible en el país.

Durante una entrevista con el periodista Moisés González, de Despertar Nacional, durante la celebración de Evergo Fest 2026, el El empresario consideró que la volatilidad del mercado petrolero refuerza la necesidad de diversificar las fuentes de energía utilizadas en el transporte, cuyos costos repercuten en las actividades productivas.

InterEnergy Group participa en el negocio de la movilidad eléctrica mediante Evergo, una plataforma que desarrolla y opera infraestructura de carga en República Dominicana y otros mercados de la región.

González Bunster abogó por una mayor colaboración entre el Gobierno y las empresas para extender su uso al transporte de carga.