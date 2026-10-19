El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, explicó este lunes cómo se calcula la factura eléctrica en el país y por qué los usuarios pueden recibir montos más elevados sin que se haya producido un aumento general de las tarifas, la cual afirmó no se incrementa desde el 2022.

Santos abordó el tema al participar este lunes 19 de octubre en LA Agenda Semanal, espacio que dedicó su edición al tema "El costo de lo esencial", durante el cual el presidente Luis Abinader y otros funcionarios trataron los subsidios que otorga el Gobierno.

"Las tarifas eléctricas en la República Dominicana no se han movido, y uso la palabra movido para que quede claro, desde el año 2022", expresó el ministro al explicar la estructura tarifaria que se aplica a los consumidores.

El funcionario sostuvo que, para comprender el monto que pagan los usuarios, es necesario conocer los tramos de consumo y cómo cambia el precio del kilovatio-hora cuando se alcanza un nivel superior. Explicó que las distribuidoras de electricidad utilizan cuatro tramos.

La queja de la población Constantemente la población dominicana se queja del precio de la tarifa energética. Usuarios afirman que cada mes llega más costosa, aun manteniendo el mismo hábito de comsumo. Sumado esto a los cortes eléctricos.

El consumo determina el monto de la factura

Santos explicó que la estructura tarifaria está dividida en cuatro tramos y que, cuando el usuario pasa de uno a otro, el aumento de la factura puede ser mayor que la variación registrada en su consumo eléctrico.

"La facturación (...) se divide en cuatro tramos, que es cuando aumenta el consumo y usted se mueve de un tramo a otro, pues entonces no solamente le está aumentando su factura por el consumo, sino que le está aumentando la factura porque usted se ha movido a otro tramo", indicó.

Como ejemplo, utilizó las tarifas de Edesur Dominicana, al aclarar que los precios pueden variar entre las empresas distribuidoras, aunque sus estructuras son similares.

Según detalló, los primeros 200 kilovatios-hora se facturan a 6.09 pesos por unidad. Para el consumo de 201 a 300 kilovatios-hora, el precio sube a 8.59 pesos por kilovatio-hora adicional, mientras que el tramo de 301 a 700 kilovatios-hora se cobra a 12.89 pesos.

Cuando pasa de 700 kilovatios

El ministro señaló que, al superar los 700 kilovatios-hora, se aplica una tarifa de 13.09 pesos por kilovatio-hora.

"Y aquí viene la parte importante a entender. Si usted pasa de 700 kilovatios, esa tarifa pasa a 13.09, pero pasa a 13.09 ya sin el escalonamiento. Es decir, usted paga 13.9 por todos los kilovatios que pasó, que usted consumió", destacó.

El ministro dijo que, al usuario pasar a pagar los kiovatios a 13.09 pesos cada uno, esto implica que la tarifa eléctrica se va a disparar

"¿Qué quiere decir eso? Que, si usted puede registrar, inclusive, un incremento de un 10 % en su consumo, pero si pasó sobre los 700 kilovatios, su factura puede recibir unos incrementos de entre un 30 % y un 40 %, porque usted se movió al tramo de la tarifa más alta", precisó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/20/whatsapp-image-2026-10-19-at-80922-pm-76fd9a91.jpeg Gráfico sobre lo que pagarían los consumidores sin el subsidio, de acuerdo con el Gobierno. (PRESIDENCIA)

Gobierno subsidia tarifas eléctricas en más de 50 %

Santos también destacó que los precios que pagan los consumidores están subsidiados por el Estado y se mantienen por debajo de la tarifa de referencia que, según indicó, correspondería al costo de mercado sin subsidio. Afirmó que el Gobierno asume más del 50 % de lo que pagarían los usuarios.

"Todas esas tarifas son subsidiadas. ¿Por qué? Porque la tarifa de referencia o la tarifa de mercado que debería aplicar es de unos 15 pesos con 50 centavos", manifestó.

El funcionario agregó que esa diferencia representa un esfuerzo para las finanzas públicas y explicó que el componente tarifario constituye una parte importante de los recursos destinados al sector eléctrico.

"Y eso obviamente es lo que le genera en gran parte un sacrificio fiscal al Estado dominicano, que, del total del subsidio, de los aportes que hace al sector energético, es más del 50 %, solamente la parte tarifal".

Durante el desarrollo de LA Agenda Semanal el presidente Luis Abinader indicó que el subsidio eléctrico alcanzaría este año los 100 mil millones de pesos, superior a lo proyectado en el presupuesto que eran unos 86,000 millones de pesos.