Apagones afectan sectores de SDE por trabajos de Edeeste

Los cortes de energía eléctrica continúan generando quejas entre los ciudadanos. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

Desde las primeras horas de la mañana de este martes, residentes del municipio Santo Domingo Este comenzaron a reportar apagones puntuales como consecuencia de los trabajos técnicos programados por la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste).

Los Mina ha sido una de las comunidades más afectadas por las interrupciones del servicio eléctrico, situación que ha generado malestar entre algunos residentes.

Tal es el caso de Macho Encarnación, quien aseguró que los apagones son frecuentes en la comunidad y que, en ocasiones, pueden prolongarse durante varias horas.

"La luz se va a cada rato", expresó el residente, quien explicó que la falta de electricidad afecta la conservación de los alimentos y el bienestar de las personas, debido a las altas temperaturas.

"Si no hay luz, las cosas se dañan en la nevera y, si no hay luz, no hay aire; tiene que estar uno debajo de los palos refrescándose", manifestó.

La comerciante Mari Tejada afirmó que los cortes de electricidad en Los Mina suelen extenderse desde las 9:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde.

La mujer se quejó de que, pese a las prolongadas interrupciones del servicio, la tarifa eléctrica se mantenga elevada.

"Esta situación es muy fuerte y la tarifa sigue alta", expresó la propietaria de un colmado, quien aseguró que paga hasta 30,000 pesos por el servicio eléctrico.

En algunos puntos del barrio El Dique, ubicado en la ribera del río Ozama, también se registraron quejas por las interrupciones del suministro eléctrico.

Luis Manuel Ramírez Soto informó, pasadas las 2:00 de la tarde, que distintas zonas del sector permanecían sin electricidad desde las 10:00 de la mañana de este martes.

"A veces llega tarde y ni agua llega", comentó.

Ramírez Soto señaló, además, que los cortes pueden producirse una o dos veces por semana y que las altas temperaturas dificultan la permanencia de los residentes en sus viviendas cuando no cuentan con electricidad.

El servicio opera con normalidad en otros sectores

En contraste, residentes de otros sectores visitados por Diario Libre afirmaron que el servicio eléctrico se mantiene estable.

Entre ellos figura Héctor González, residente del barrio Las Enfermeras, quien explicó que las interrupciones no son frecuentes, salvo cuando se producen averías que pueden prolongar la suspensión del suministro.

Asimismo, Francis Cabrera, comerciante del ensanche Ozama, indicó que los cortes de electricidad en ese sector no son habituales y que, cuando ocurren, suelen ser breves.

Los operativos A través de un comunicado de prensa, Edeeste informó que las intervenciones buscan mejorar y dar mantenimiento a las instalaciones, con el objetivo de reducir las posibilidades de averías y fortalecer la estabilidad del servicio eléctrico. Este martes, los trabajos correctivos se realizaron en los transformadores de la subestación Invivienda de 69 kV.