Edeeste reporta 21,683 intervenciones en alumbrado público en Santo Domingo

Un contratista de Edeeste realizando trabajos. ( CEDIA A DIARIO LIBRE. )

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) informó este martes que ha invertido RD$147.7 millones en trabajos de alumbrado público durante 2026, período en el que reporta 21,683 intervenciones en calles, avenidas y espacios comunitarios de su zona de concesión.

La empresa indicó que las labores incluyen la atención de 4,149 luminarias apagadas, la instalación de 3,208 unidades, la normalización de 6,867 y la sustitución de otras 7,459.

Inversión por localidades

Santo Domingo Este concentra la mayor inversión, con más de RD$59.1 millones, seguido de San Pedro de Macorís, con RD$17.3 millones; el Distrito Nacional, con RD$13.8 millones; La Altagracia, con RD$10.5 millones, y La Romana, con RD$9.3 millones.

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Los trabajos también abarcan localidades de Santo Domingo Norte, Monte Plata, Hato Mayor, El Seibo, Boca Chica, Guayacanes, San Antonio de Guerra, Pedro Brand y Consuelo.

Edeeste indicó que mantiene su programa de iluminación en ejecución con el objetivo de mejorar las condiciones de los espacios públicos de cara a las festividades navideñas y facilitar el desplazamiento de peatones y conductores.

Robo de luminarias obliga a repetir trabajos

La distribuidora advirtió que el hurto de luminarias y cableado ha obligado a intervenir en más de una ocasión algunos puntos de su zona de concesión, lo que implica destinar nuevamente personal y recursos para restablecer el servicio.

Entre los lugares afectados mencionó las avenidas Jacobo Majluta y Ecológica, así como el sector Invivienda.

Ante esta situación, la empresa llamó a la ciudadanía a cuidar la infraestructura pública y denunciar cualquier actividad sospechosa que pueda afectar el funcionamiento del alumbrado.

Edeeste sostuvo que continuará priorizando los puntos que necesitan mejoras, aunque señaló que la colaboración ciudadana es necesaria para evitar que el vandalismo y el robo de materiales reduzcan los avances en iluminación pública.