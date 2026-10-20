ETED: Meta RD 2036 requerirá de redes eléctricas más flexibles y resilientes

Yomayra Martinó Soto, asesora de Gobernanza y Sostenibilidad de la ETED. ( CEDIDA POR LA ETED )

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) avanza en la actualización de su plan de expansión, con el propósito de armonizar el crecimiento de la infraestructura de transmisión con las proyecciones del mercado, contempladas en el Plan Energético Nacional (PEN) al 2038.

Así lo explicó Yomayra Martinó Soto, asesora de Gobernanza y Sostenibilidad de la ETED, durante su participación en el diálogo "Habilitando la transición energética en Centroamérica y el Caribe: redes, infraestructura y cooperación regional", celebrado en el marco del Foro de Inversión para la Transición Energética de Centroamérica y el Caribe.

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Martinó Soto indicó que el proceso es desarrollado por la ETED con la visión de aportar a los objetivos priorizados para el sector energético, tomando en consideración las perspectivas de crecimiento económico y de consumo energético previstas en el programa Meta RD 2036 y en el PEN.

Durante su intervención, explicó que el sistema eléctrico dominicano atraviesa una etapa marcada por importantes desafíos tecnológicos, regulatorios y financieros, en un contexto de creciente incorporación de fuentes renovables y de nuevas necesidades de infraestructuras críticas para el desarrollo nacional.

Señaló que, junto al incremento de las energías renovables, el país está apostando por la modernización y digitalización de las redes eléctricas, mientras continúa atendiendo su operación, mantenimiento y planificación de cara al crecimiento previsto para los próximos años.

En ese escenario, la ejecutiva destacó que las perspectivas económicas del país demandarán una infraestructura eléctrica con mayor capacidad de adaptación.

Redes flexibles y resilientes

Explicó que la aspiración nacional de duplicar el producto interno bruto, contenida en el programa Meta RD 2036, implicará un incremento de las necesidades eléctricas y requerirá de redes más flexibles y resilientes, capaces de responder tanto a la adopción tecnológica como a los riesgos climáticos que enfrenta el país.

El Foro de Inversión para la Transición Energética de Centroamérica y el Caribe, organizado por la Agencia Internacional de Energías Renovables y el Ministerio de Energía y Minas de la República Dominicana, se desarrolla en paralelo a la Semana de la Energía de la Olacde y reúne a representantes gubernamentales, instituciones financieras, inversionistas privados y actores del sector energético, con el propósito de impulsar el financiamiento de proyectos vinculados con la transición energética regional.

El diálogo estuvo orientado a analizar las condiciones de planificación, regulación e institucionalidad necesarias para movilizar inversiones en las redes eléctricas, así como aspectos relacionados con almacenamiento, digitalización, modernización de infraestructura e interconexión regional.