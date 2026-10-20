Hasta nueve horas sin luz este martes en sectores del Distrito Nacional y SDE

Subestación eléctrica en el Distrito Nacional. ( ARCHIVO DL. )

Residentes de numerosos sectores del Distrito Nacional y Santo Domingo Este podrían permanecer hasta nueve horas sin electricidad este martes 20 de octubre, debido a las intervenciones técnicas programadas por la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste).

Los trabajos comenzarán a las 9:20 de la mañana y, en algunos circuitos, se extenderán hasta las 6:20 de la tarde, según los avisos publicados por la distribuidora.

La programación comprende 12 intervenciones en diferentes circuitos eléctricos, con períodos de suspensión previstos de siete, ocho y hasta nueve horas.

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Entre las comunidades afectadas figuran Ensanche Luperón, Mejoramiento Social, Villa María, Guachupita, Alma Rosa, Los Mina, Cancino, Villa Faro, San Isidro, Los Tres Ojos y La Isabelita.

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Sectores del Distrito Nacional con hasta nueve horas sin luz

En el Distrito Nacional, Edeeste programó trabajos de inversión en los circuitos CAPO07 y TIM202, desde las 9:20 de la mañana hasta las 6:20 de la tarde.

Las comunidades incluidas son Ensanche Luperón, Mejoramiento Social, Villa María, María Auxiliadora, Carolina, Borojol, Guachupita y 27 de Febrero, aunque en algunos casos las interrupciones serán parciales.

La distribuidora también realizará labores de mantenimiento en el circuito TIM201, con suspensiones previstas hasta las 4:20 de la tarde.

Esta intervención comprende los sectores 27 de Febrero, Borojol, Guachupita y Mejoramiento Social.

Algunas comunidades aparecen en más de una programación, debido a que los trabajos corresponden a circuitos diferentes que abastecen determinadas zonas de los mismos barrios.

Los Mina, Alma Rosa y Cancino, entre las áreas afectadas

En Santo Domingo Este, las interrupciones más prolongadas están previstas en los circuitos LM3808 y LM3802, además de una intervención en el reconectador de Corales del Sur.

Las suspensiones podrían extenderse durante nueve horas, desde las 9:20 de la mañana hasta las 6:20 de la tarde.

Las zonas contempladas incluyen Altos de Cancino, Amapola, Colinas del Este, El Almendro, El Brisal, Mi Hogar, Las Palmas de Alma Rosa, Los Mina Centro, Los Rosarios, Lucerna, Alma Rosa, Alma Rosa II, Carolina, Hamarap, INVI Los Minas, Respaldo Alma Rosa, Mendoza I, Mendoza II, Villa Faro y San Lorenzo.

También figuran Los Tres Ojos, Valle del Este, Villa Eloísa, Brisa del Este, Corales del Sur, Tropical del Este, Frailes I, Arismar, Marbella III, Residencial Mieses, Vista Hermosa y otros residenciales próximos.

En varias de estas comunidades las interrupciones serán parciales, según especifican los avisos.

Otros sectores tendrán cortes de siete y ocho horas

Las labores de mantenimiento y medición en los circuitos HAMO01, KM2404 y VDU801 se realizarán entre las 9:20 de la mañana y las 4:20 de la tarde.

Entre las comunidades incluidas figuran Cancino Adentro, Don Óscar, El Encantador, Prados de San Luis, Villa Liberación, El Almirante, Hainamosa I, San Isidro, San Isidro Arriba, La Isabelita, Parque del Este, El Cabreto, Mojarra y Nueva Jerusalén.

También habrá trabajos en el circuito BRUJ01 hasta las 5:20 de la tarde, con intervenciones en Mata los Indios, Bella Vista, La Piña, Santa María de Guerra, Mata Vaca, Los Cocos de Mata de Palma, La Barias, La Batalla, San Ramón y parte de Peje.

Boca Chica y Guerra también sufrirán interrupciones

En Boca Chica, los trabajos del circuito CANU06 abarcarán sectores de La Caleta, Valiente, Corales del Caribe, Riviera del Caribe, Paraíso del Mar, Porto Fino, Valle de las Américas, Cancela I y II, Farallones de La Ureña y residencial Las Américas, entre otros.

Las interrupciones están previstas desde las 9:20 de la mañana hasta las 4:20 de la tarde.

Asimismo, Edeeste programó labores en comunidades de Guerra y zonas próximas, incluidas Capacito, La Granja, Mata de Palma, Las Parras, Batey CEA, Cueva de Valero, Landino y Carabela.

¿Cuántas personas se quedarán sin electricidad?

Aunque los avisos comprenden numerosos sectores residenciales y comerciales, Edeeste no especificó cuántos clientes experimentarán interrupciones durante las intervenciones.

La distribuidora tampoco precisó si todos los usuarios de los circuitos permanecerán desconectados durante la totalidad de los períodos anunciados.

Por tanto, las nueve horas corresponden al tiempo máximo de trabajo programado y no necesariamente a la duración efectiva del corte para cada vivienda o negocio.

Según la empresa, estas intervenciones buscan realizar mejoras y mantenimiento para reducir las posibilidades de averías y fortalecer la estabilidad del servicio eléctrico.

Los usuarios pueden comunicarse con Edeeste al teléfono 809-596-1099 para consultar las condiciones del suministro en sus comunidades.