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Ministro sostiene incorporar nuevas tecnologías es fundamental para optimizar el consumo de energía

Santos indica que el desafío energético no se limita solo a ampliar la capacidad de generación, sino también a aprovechar mejor los recursos disponibles

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    Ministro sostiene incorporar nuevas tecnologías es fundamental para optimizar el consumo de energía
    El ministro de Energía y Minas, Joel Santos. (CEDIDA POR EL MINISTERIO)

    El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, afirmó que la digitalización de los servicios eléctricos, la gestión inteligente de la demanda y la incorporación de nuevas tecnologías son fundamentales para optimizar el consumo, reducir pérdidas y fortalecer la eficiencia del sistema eléctrico dominicano.

    Santos ofreció estas palabras durante el foro "Sinergia energética: innovación, ahorro y consumo inteligente", organizado por el Viceministerio de Innovación y Transición Energética, con motivo del Día Mundial del Ahorro de Energía, celebrado este 21 de octubre. La actividad reunió a expertos y representantes del sector para intercambiar experiencias y buenas prácticas orientadas al consumo responsable.

    Durante su intervención, Santos destacó que el desafío energético no se limita a ampliar la capacidad de generación, sino también a aprovechar mejor los recursos disponibles para impulsar la productividad, la competitividad y el bienestar de la población.

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    En ese sentido, subrayó la importancia de contar con sistemas inteligentes que permitan optimizar el consumo y ofrecer a los usuarios herramientas para tomar decisiones informadas.

    Como parte de las acciones del Gobierno, citó la Resolución 019-2026 que establece medidas de ahorro energético en las instituciones públicas, así como las campañas de sensibilización que desarrolla el ministerio para fomentar el consumo responsable en hogares, empresas y entidades gubernamentales.

    El ministro reiteró la importancia de avanzar en la aprobación del proyecto de Ley de Eficiencia Energética, una iniciativa orientada a promover el uso racional de la energía y contribuir a la reducción de los costos eléctricos.

    • La propuesta contempla incentivos fiscales para la importación y uso de equipos eficientes, así como la implementación de estándares de eficiencia energética en edificaciones y sectores productivos. Estas medidas buscan fomentar la incorporación de tecnologías de menor consumo y generar ahorros para los usuarios, según establece una nota de prensa de la institución.

    El funcionario resaltó, además, la importancia de la colaboración entre el Gobierno, el sector privado y los organismos internacionales para avanzar hacia un sistema energético más eficiente y sostenible.

    Experiencias

    El foro abordó la eficiencia energética, la gestión de la demanda, el consumo inteligente, la innovación y la digitalización del sistema eléctrico.

    Luis Andrés Jácome, gerente general de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), de Costa Rica, compartió la experiencia de su país en estas áreas, mientras que Joan Genao, de Tradenergy, expuso sobre las nuevas tecnologías aplicadas a la gestión energética y la relación con los usuarios.

    También se celebró un conversatorio sobre transición energética sostenible, energías renovables, almacenamiento y competitividad, con la participación de Óscar San Martín, de InterEnergy Group y CEPM.

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