El petróleo cierra al alza por temor a escalada en Oriente Medio

Los precios del petróleo cerraron al alza este jueves después de que la Guardia Revolucionaria de Irán amenazara con extender el conflicto en Oriente Medio.

La poderosa fuerza armada iraní lanzó la advertencia a Estados Unidos ante su decisión de escoltar a los buques que atraviesen el estratégico estrecho de Ormuz, cuyo control reclama Teherán.

"Si esta tendencia continúa, el conflicto se extenderá a sus bases en la región", señaló la Guardia Revolucionaria en un comunicado publicado en su sitio web, Sepah News.

"Es una advertencia seria", remarcó.

Reacción del mercado

El mercado petrolero reaccionó a la advertencia. El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en diciembre, subió un 4 %, hasta los 113.17 dólares, su nivel más alto desde mayo.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega en el mismo mes, avanzó un 2.39 %, hasta los 99.47 dólares. "La prima de riesgo regresa con fuerza al mercado", resumió para la AFP John Kilduff, analista de Again Capital.

Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó en su red social Truth Social que Irán "está haciendo todo lo que está en su mano para elevar el precio del petróleo" antes de las elecciones legislativas estadounidenses del 3 de noviembre.

Situación en Arabia Saudita

También existe preocupación por la capacidad de Arabia Saudita para mantener un alto nivel de exportaciones, dado que los combatientes hutíes de Yemen llevan varias semanas lanzando ataques de una magnitud sin precedentes contra infraestructuras civiles y petroleras del reino.

El personal de la sede del gigante petrolero saudí Aramco recibió el jueves la orden de evacuar las instalaciones, un día después de unos ataques mortales contra un aeropuerto cercano.

No obstante, el mayor exportador de crudo del mundo sigue dando salida a su producción a través del mar Rojo y del estrecho de Ormuz —por donde transitan cada vez más buques petroleros—, señaló el jueves Jihad Azour, director regional del FMI, en una entrevista con la AFP.