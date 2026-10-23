El diésel supera los US$200 en Europa: ¿qué implicaciones podría tener para República Dominicana?

El encarecimiento del gasoil a nivel internacional, principalmente en Europa, podría aumentar los costos de abastecimiento de ese combustible en el país y presionar los recursos que se destinan a subsidiarlos, en un escenario marcado por el alza del petróleo y de los derivados refinados.

El precio del gasoil de referencia europeo superó los 200 dólares por barril este viernes, luego de que los contratos de futuros para entrega en noviembre cotizaran a 1,485 dólares por tonelada métrica, según datos de ICE Futures Europe, mercado con sede en Londres.

La cotización corresponde a las primeras horas de negociación.

En paralelo, el crudo Brent, referencia internacional del petróleo, cerró en 116.72 dólares por barril. En tanto, el de Texas, que es referencia para el país, subió un 3,8 % este viernes, hasta 103,27 dólares el barril. Los mercados reaccionaron ante una posible escalada de Estados Unidos contra Irán en las próximas semanas y los nuevos ataques de los rebeldes hutíes contra Arabia Saudí

Impacto en RD

El aumento del precio del diésel refinado tiene implicaciones para los mercados importadores de combustibles. Según la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), una mayor demanda europea puede atraer cargamentos estadounidenses hacia ese mercado, reducir la disponibilidad de combustible en Estados Unidos y los países que les compran, y contribuir a elevar sus precios.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/23/whatsapp-image-2026-10-23-at-163840-ecc93268.jpeg Gráfica sobre la escalada de precios https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/23/whatsapp-image-2026-10-23-at-163841-83d108ad.jpeg Gráfica sobre la escalada de precios ‹ >

Para República Dominicana, que depende de la importación de combustibles terminados y utiliza el modelo de paridad de importación para determinar sus precios de referencia, un encarecimiento sostenido de los derivados podría elevar el costo de abastecimiento.

Ese escenario podría traducirse en una mayor presión sobre los precios locales o sobre los recursos destinados a subsidios.

El pasado lunes, durante la LA Agenda Semanal, el ministro de Industria y Comercio y Mipymes (MICM), Eduardo Sanz Lovatón, dijo que el subsidio asignado al gasoil de transporte federado alcanza los 200 pesos por galón, siendo el aporte más elevado en el marco del programa de contingencia del Gobierno.

Precios de los combustibles para la próxima semana

El Gobierno congeló el precio de los principales combustibles para la semana del 24 al 30 de octubre, una decisión que implicará un subsidio de 1,600.9 millones de pesos, según informó este viernes el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.

La media deja en 358.10 pesos por galón el precio de la gasolina premium y en 317.50 pesos el de la regular, ambas manteniendo su precio sin variación. En tanto, el gasoil regular se comercializará a 270.80 pesos por galón y el óptimo a 318.10 pesos, quedando ambos congelados.

Asimismo, el gas licuado de petróleo se despachará al público a 135.20 pesos por galón y el gas natural a 43.97 pesos por metro cúbico. Los dos combustibles mantienen su costo sin cambios.

Otros suben

En cambio, el avtur sufrirá un incremento de 6.18 pesos por galón y se venderá a 358.66 pesos, mientras que el kerosene se ofertará a 402.70 pesos por galón, incrementando 6.90 pesos en su costo.