Afirman tecnología y planificación son claves para resolver desafíos en sector eléctrico

Alfonso Rodríguez Tejada, vicepresidente ejecutivo de la ETED. ( CEDIDA POR LA ETED )

Almacenar energía para utilizarla cuando el sistema la necesite, responder con rapidez a las contingencias y aprovechar mejor la generación disponible son prioridades que la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) impulsa para fortalecer el sistema eléctrico nacional.

Así lo planteó su vicepresidente ejecutivo, Alfonso Rodríguez Tejada, durante su participación como orador ante el Comité de Energía de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AmchamDR), donde abordó cómo la tecnología, la planificación y los mecanismos de contratación pueden contribuir a resolver desafíos técnicos y económicos del sector.

Almacenamiento en baterías

Entre las principales iniciativas, presentó sistemas de almacenamiento de energía mediante baterías (BESS), con una capacidad prevista de 600 megavatios (MW) y cuatro horas de almacenamiento, equivalentes a 2,400 megavatios hora (MWh), distribuidos en tres localidades del país.

Te puede interesar Energías renovables enfrentan trabas por vertimiento y falta de regulación de baterías

Explicó que esta tecnología permitirá ofrecer servicios auxiliares como regulación de frecuencia, respuesta ante contingencias y aprovechamiento de excedentes de energía, contribuyendo a la estabilidad y resiliencia de la red eléctrica, según indica una nota de prensa.

"Los desafíos del sistema eléctrico requieren soluciones que combinen tecnología, planificación y flexibilidad operativa. El almacenamiento energético representa una oportunidad para fortalecer la estabilidad de la red y responder con mayor eficiencia a las necesidades del país", expresó Rodríguez Tejada.

Asimismo, destacó la necesidad de evaluar esquemas de contratación que faciliten la participación de inversionistas y la ejecución de proyectos, considerando las necesidades técnicas y económicas del sector.

En materia de generación térmica, señaló que la eficiencia no debe medirse únicamente por el consumo de combustible, sino también por la capacidad de las centrales para responder oportunamente a las variaciones de la demanda y las contingencias del sistema.