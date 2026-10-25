Energía y Minas entrega proyecto de electrificación rural en Monte Plata

Parte de las redes y equipos instalados. ( CEDIDA POR EL MEM )

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) inauguró un proyecto de electrificación rural en la comunidad El Mogote, en Monte Plata, cuyos trabajos de extensión y rehabilitación de redes beneficiarán a 121 familias.

La obra, ejecutada a través de la Dirección de Electrificación Rural y Suburbana (DERS), del Viceministerio de Energía, representó una inversión de 7.1 millones de pesos y forma parte de las iniciativas orientadas a ampliar la cobertura eléctrica, mejorar las condiciones de vida de las familias y generar nuevas oportunidades de desarrollo en comunidades rurales.

Los trabajos incluyeron la instalación de 55 postes de 35 y 40 pies de altura, cinco transformadores con una capacidad conjunta de 137.5 kilovoltamperios (kVA), 3,935 pies de líneas de media y baja tensión, 30 luminarias LED de 120 vatios y 120 acometidas eléctricas.

El titular del MEM, Joel Santos, destacó que el acceso a la electricidad constituye un servicio esencial para el bienestar de las familias, al facilitar las actividades cotidianas, favorecer la educación y contribuir a la seguridad de las comunidades.

"El presidente Luis Abinader ha asumido el compromiso de que el desarrollo llegue también a las comunidades rurales porque la dignidad de una familia no puede depender del lugar donde le haya tocado vivir", expresó.

Resaltó que, más allá de la infraestructura instalada, este tipo de obras tiene un impacto directo en la vida diaria de los comunitarios, al permitirles disponer de mejores condiciones de iluminación, seguridad y conservación de alimentos.

El funcionario informó que, entre 2020 y 2026, el Gobierno ha destinado más de 32 millones de pesos a proyectos de extensión y rehabilitación de redes eléctricas en Monte Plata, beneficiando a comunidades como Los Capaces y Los Pajones, en Don Juan; La Jagüita y Monte Recio, en Yamasá; así como sectores de Bayaguana y otras localidades de la provincia.

A estas intervenciones se suma la entrega de 200 lámparas durante este año, destinadas a mejorar la iluminación de espacios comunitarios y contribuir a la seguridad ciudadana.

Nuevas obras

Joel Santos anunció que, durante los próximos dos a tres años, se proyecta intervenir 600 kilómetros de redes eléctricas como parte de los trabajos de rehabilitación y fortalecimiento de la infraestructura de distribución en Monte Plata.

Informó que se anunciarán los procesos de licitación para la construcción de dos nuevas subestaciones eléctricas, una en Peralvillo y otra en Pueblo Nuevo, así como para la rehabilitación de la subestación de Yamasá, con el objetivo de fortalecer la capacidad y confiabilidad del suministro eléctrico.

Estas intervenciones forman parte de los planes para modernizar las redes de distribución y responder a las necesidades actuales y futuras del servicio eléctrico en la provincia, indica una nota de prensa del ministerio.

Entre las intervenciones previstas figuran 18 proyectos de electrificación de redes en comunidades de Bayaguana, Yamasá, Sabana Larga, Don Juan y Peralvillo, incluyendo sectores como Chirino, Pilancón y Los Hidalgos.

El funcionario precisó que también se contempla la electrificación de redes en Mata Santiago, Dean, Buenos Aires y Los Cerros, entre otras localidades, con el propósito de extender el acceso al servicio y responder a las necesidades de las comunidades.

De igual manera, indicó que se evalúa la instalación de nuevas luminarias en Bayaguana, Yamasá, Sabana Grande de Boyá y otras zonas de la provincia, como parte de las iniciativas dirigidas a reforzar la iluminación de los espacios públicos y la seguridad ciudadana.