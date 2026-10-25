La ETED anuncia interrupciones en el servicio eléctrico por trabajos en redes

Técnicos de la ETED durante unos trabajos. ( CEDIDA POR LA ETED )

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) anunció que desarrollará, desde este lunes 26 al viernes 30 de octubre, intervenciones en líneas y subestaciones de 69 kilovoltios (kV), con el objetivo de mejorar las condiciones operativas de la red, prevenir fallas y contribuir a la continuidad del servicio eléctrico.

Para este lunes, en la región sur, la ETED intervendrá la línea 69 kV Sabaneta–San Juan, mediante el reemplazo de estructuras deterioradas, de 10:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, lo que afectará el servicio en Sabaneta y, de manera parcial, en la provincia San Juan, incluyendo la central hidroeléctrica Sabaneta.

El martes 27 de octubre, la empresa desarrollará dos intervenciones destinadas al mantenimiento y adecuación de infraestructuras eléctricas. La primera corresponde al mantenimiento preventivo del campo de línea de la subestación 69 kV Palamara–INCA, de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

Durante este período se producirán interrupciones en Pedro Brand, Piedra Gorda, Kilómetro 28, Mata de Iglesia, El Platón, Santa Cruz, Frasquito Gómez, San Miguel, La Montosa, La Polonia, Ciudad Satélite, Quinto Centenario, La Isabela, El Silencio, Los Guineos, Colinas de Mina, Catarey, Pajarito, Batey 43, San Francisco, Reparador, Hormigón, Juan Pablo Duarte, Los Mogotes, Básima, Sabana Piedra, Guananito y Tubo Prieto.

Entre los clientes incluidos figuran Parque Industrial Duarte, INCA KM 22, Corvi PVC, Parque Caribbean Glass, Consorcio Cítricos Dominicanos, CCN (parque logístico), Campamento 16 de Agosto y Zona Franca Villa Altagracia.

Interrupciones en Bonao

La segunda intervención de ese día se realizará en la línea 69 kV Zona Franca Dos Ríos–Bonao PER, de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. Durante los trabajos se registrarán interrupciones temporales en Bonao, así como en la Zona Franca Dos Ríos y las centrales hidroeléctricas Aniana Vargas I y II.

Mientras que, para el miércoles 28 de octubre, en la región este, la ETED ejecutará el reemplazo de estructuras deterioradas en la línea 69 kV Romana–Buena Vista, de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. Las labores requerirán interrupciones en Benedicto, Buena Vista, Higüey y Río Chavón, así como en la Zona Franca Romana I.

También, como parte de las acciones preventivas en la región norte, se realizará el reemplazo de estructuras deterioradas en la línea 69 kV Canabacoa–Playa Dorada, en horario de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Esa intervención producirá interrupciones del servicio en Pedro García, Las Auyamas, El Piñón, El Hoyaso, La Cumbre, Los Cacaos, Tinajita, La Cumbre de Juan Veras, Lajas, Gurabito de Yaroa, El Llano, Sonador y Playa Dorada. También estarán comprendidos Tamboril, Canca La Piedra, Canca La Reina, Canca Abajo, Canca Arriba, Canca La Holla y Los Aponte. De manera parcial, Carretera Turística, Guazumal y Tamboril Hill.

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Entre los clientes incluidos en esta programación se encuentran Molino del Valle, Zona Franca Licey, Pasta Princesa, E. León Jimenes, Don Pedro y Zona Franca Gurabo.

Mientras que para el viernes 30 de octubre el programa concluirá con trabajos de reemplazo de estructuras deterioradas en la línea 69 kV San Juan II–Vallejuelo, de 10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde. Durante la jornada se producirán interrupciones temporales del servicio eléctrico en Vallejuelo, provincia San Juan.