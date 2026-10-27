Peravia, Santo Domingo y La Romana dominan el aporte de energías limpias en el país

Peravia fue la principal productora de energía renovable del SENI en septiembre. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

La generación de energía renovable no convencional (solar y eólica) en la República Dominicana se distribuye entre 15 provincias. Sin embargo, tres de ellas: Peravia, Santo Domingo y La Romana, fueron las principales productoras de electricidad provenientes de esas fuentes, al menos durante el pasado mes de septiembre.

De los 394,747.85 megavatios-hora (MWh) de energía limpia que recibió el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) durante septiembre, el 37 % provino de los parques ubicados en las citadas demarcaciones, presentando Peravia el mayor aporte.

Los proyectos eólicos y solares que operan en esa demarcación sureña generaron el mes pasado 60,387.21 MWh, lo que ha convertido a esa provincia en la principal productora de electricidad de esas fuentes dentro del SENI, equivalente a un 15.3 % del total.

Así está contenido en el Informe mensual de operación real del SENI que elabora el Organismo Coordinador (OC), en el cual se recoge que la provincia Santo Domingo aportó 44,597.18 megavatios-hora de energía renovable en septiembre, un 11.3 % del total.

48 Parques de energía renovable se encuentran operando actualmente en el país.

De igual forma, La Romana fue la tercera en suministro de energía limpia al SENI. Los proyectos de generación renovable convencional de esa demarcación contribuyeron con 41,288.46 MWh, equivalente al 10.5 % de los más de 394,747 megavatios producidos por los parques eólicos y solares.

Las tres provincias aportaron en total 146,272.85 MWh de energía renovable al sistema eléctrico nacional. Las restantes 12 demarcaciones que cuentan con proyectos de generación energética renovable contribuyeron con 248,475 megavatios-hora, siendo los parques ubicados en Santiago lo que menor contribución realizaron, con 10,615.81 MWh.

Cantidad de parques

La contribución de generación renovable de esas demarcaciones va de la mano con la cantidad de parques que operan en su territorio, siendo la que mayor número de proyectos concentra.

De acuerdo con los registros de la Comisión Nacional de Energía (CNE), al cierre de septiembre en la provincia Peravia había siete parques en funcionamiento, mientras que en Santo Domingo y La Romana contaban con seis cada una.

En total, en la República Dominicana existían hasta el pasado mes 48 proyectos en operación, con una capacidad concesionada de 2,424 megavatios nominal (MWn), mientras que había otros 18 en construcción, los cuales aportarían 1,108 MWn según la CNE.

Vertimento alcanza 22,500 MW A pesar del crecimiento en la capacidad instalada en el SENI que registran las energías renovables, impulsado por los parques solares, una parte de esa electricidad no está siendo inyectada al sistema. El informe de septiembre del OC indica que durante ese mes se vertieron aproximadamente 22,515.19 MWh (electricidad que se genera, pero que no se puede aprovechar). En ese período, el día 16 fue el de mayor máximo, cuando el 27.5 % de lo que generaron esas fuentes no pudo ser aprovechado. Recientemente, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, adelantó que hacia 2028 se espera que el país cuente con 800 megavatios de almacenamiento en batería, lo que permitiría disminuir la problemática.