El costo del servicio eléctrico en el país: de RD$13 el kilovatio-hora hasta los RD$25

Las tres empresas distribuidoras de electricidad (EDE), de capital estatal, cobran la tarifa por kilovatio-hora (kWh) más baja entre compañías similares que operan en otras zonas de la República Dominicana, lo que contribuye a su déficit financiero, el cual se cubre con recursos públicos.

Las EDE tienen fijadas varias tarifas de baja tensión simple 1 (BTS-1) para sus clientes residenciales, la más costosa de estas es establecida a los usuarios que consumen por encima de los 701 kWh, que se fijó en 13.26 pesos el kilovatio-hora para Edeeste, en 13.09 para Edesur y 14.04 pesos para Edenorte.

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Sin embargo, los cuatro tramos que componen la BTS-1 para el trimestre octubre-diciembre de 2026, incluyendo el que supera los 701 kWh, están por debajo del costo de la tarifa de referencia para ese período, de acuerdo con documentos del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y la Superintendencia de Electricidad (SIE).

Para cubrir la diferencia entre la tarifa aplicada y la de referencia, el Estado destina recursos a las distribuidoras estatales a través del Fondo para la Estabilización de la Tarifa Eléctrica (FETE), que solo entre enero y julio de este año implicó 589.7 millones de dólares.

Para cubrir la diferencia entre la tarifa aplicada y la de referencia, que provoca un déficit financiero que afecta a esas empresas, el Estado destina recursos a las distribuidoras estatales a través del Fondo para la Estabilización de la Tarifa Eléctrica (FETE), que solo entre enero y julio de este año implicó 589.7 millones de dólares.

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Empresas privadas

uera de las áreas de concesión de las tres EDE, las empresas distribuiras privadas cobran un precio por el kilovatio-hora mayor que las públicas, pero que refleja el costo real del servicio. En la región este de país cinco empresas distribuidoras tienen fijados precios por el kWh que van desde los 19.07 pesos hasta los 24.93, según diversas resoluciones de la SIE.

En esa región, la Corporación Turística de Servicios Punta Cana (CTSPC) registró una tarifa BT-estándar de 19.07 pesos el kilovatio-hora el pasado agosto, seguida por la empresa Costasur Dominicana, que tenía establecida en 20.48 pesos el kWh, aunque en esta última tarifa fue fijada para el período abril-junio de 2026.

589.7 Millones de dólares destinó el Estado entre enero y julio para el Fondo de Estabilización de la Tarifa.

En tanto, la Compañía de Electricidad de Bayahibe (CEB) y el Consorcio Energético Punta Cana-Macao (CE?M) cobraron durante el octavo mes de este año una tarifa BT de 22.90 pesos por kilovatio-hora.

En cambio, los usuarios de la Corporación Energética Turística Juanillo (Cenetur) pagaron en agosto una tarifa de baja tensión simple de 24.93 pesos por kWh.

Las del norte

Tres distribuidoras privadas, que operan en la región norte: Puerto Plata Electricidad, El Progreso del Limón y Luz y Fuerza de Las Terrenas tienen un régimen tarifario ligeramente superior al de las EDE.

La tarifa BTS de Puerto Plata Electricidad, al pasado septiembre, ascendió a 13.84 pesos el kilovatio-hora, mientras que en el área de concesión de El Progreso y en la de Luz y Fuerza fue de 14.95 pesos el kWh.

La suspensión de los aumentos A mediados de 2022, luego de haber iniciado un proceso de aumento gradual de la tarifa eléctrica en noviembre del año anterior, el Gobierno dominicano decidió suspenderlo, debido al rechazo que provocó en la población. Las alzas, que se realizarían de manera trimestral hasta el 2026, estaban contempladas en el Pacto Eléctrico que fue firmado por organizaciones sociales, políticas y empresariales.