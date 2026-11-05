El subsidio eléctrico consume RD$331.5 millones cada día de 2026

El déficit que sufren las empresas distribuidoras de electricidad (EDE) provocó que cada día transcurrido del 2026 el Gobierno destinara 331.5 millones de pesos para el subsidio eléctrico, situación que ya generó una modificación de esa partida presupuestaria y que se proyecta tendrá que volver a ser aumentada.

Desde el primer día de enero y hasta el pasado 23 de octubre se transfirieron a las distribuidoras públicas 98,132.8 millones de pesos, un monto que ya superó la estimación inicial para el año completo y lo destinado en ese mismo período del 2025.

Para 2026, las autoridades habían presupuestado 92,475.8 millones de pesos para el subsidio eléctrico, una cifra que luego fue elevada hasta los 103,984.4 millones, de cuya partida, antes de que finalizara octubre, solo restaban 5,851.6 millones de pesos, de acuerdo con los registros de la Dirección General de Presupuesto (Digepres).

De continuar la proyección diaria, durante lo que resta del año las transferencias a las EDE para cubrir su déficit financiero sumarían 22,873.5 millones de pesos, lo que llevaría los recursos destinados a ese fin hasta los 121,000 millones de pesos.

El empresario Pedro Brache sostuvo ayer que el déficit eléctrico es el causante de más de la mitad de la deuda externa dominicana.

"Tenemos que buscarle una solución (al subsidio eléctrico), tenemos que empezar a mover la aguja con eso", declaró Brache, quien aclaró que es una situación que ha afectado a varios gobiernos.

Se acelera

Lo gastado por el Gobierno en el subsidio, que son recursos destinados a evitar el aumento de la tarifa eléctrica y cubrir las pérdidas de las EDE, se aceleró durante el 2026.

Lo destinado por las autoridades este año para ese propósito supera en un 16.3 % lo gastado entre el 1 de enero y el 24 de octubre de 2025, representando un aumento absoluto de 13,761.6 millones de pesos, según las estadísticas de la Digepres.

A pesar del incremento, recientemente el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, aseguró que el Gobierno dispone de los recursos necesarios para sostener el subsidio eléctrico y el de los combustibles.

Hasta el pasado julio, solo para el Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica (FETE), el Gobierno destinó 589.7 millones de dólares, una cifra que implica un incremento de un 23.3 % con relación a los primeros siete meses del año pasado.

Pérdidas aumentan

Las tres empresas distribuidoras de electricidad, de capital estatal, aumentaron su nivel de pérdida promedio en el último año. De un 38.2 % que registraron en julio de 2025, pasaron a un 39.2 % en ese mismo mes de 2026, representando un alza de un punto porcentual.

Edeeste es la compañía que peor desempeño muestra en ese indicador, con un 56.7 %, seguida de Edesur, con un 32.9 %, y Edenorte que muestra un nivel de pérdida de un 26.8 %, de acuerdo con el informe de desempeño de las empresas eléctricas, que elabora el Ministerio de Energía y Minas.