Edeeste suspenderá servicio eléctrico en sectores de Las Américas

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) interrumpirá el servicio eléctrico durante cinco horas en varios sectores del municipio Santo Domingo Este para facilitar la instalación de tres vigas en el puente peatonal ubicado en el kilómetro 12 de la autopista Las Américas.

La suspensión está programada para este miércoles, desde las 9:20 de la noche hasta las 2:20 de la madrugada del jueves, como parte de los trabajos que realizará el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), informó la entidad.

Entre los sectores afectados figuran Los Frailes II y III, Invidorex, Lucerna del Mar, barrio Los Policías, Marbella II y III, Luz María, Nuevo Renacer, Prados del Este, Orquídeas del Este y Maranata.

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Sectores afectados

También se encuentran Las Orquídeas, Orquídea I, Ciudad del Este, Nueva Jerusalén, residencial San Isidro Labrador, profesor Juan Bosch, residencial La Moneda, San Bartolomé de los Frailes, Jardines del V Centenario, Los Molinos, Barrio Nuevo y proyecto La Católica.

La interrupción abarcará, además, los residenciales Terrazul, Isabel II y Emilia, así como el sector Los Farallones.

Edeeste explicó que la suspensión es una medida técnica necesaria para que Obras Públicas pueda instalar las estructuras de manera segura y proteger la integridad de los ciudadanos, el personal técnico y los equipos involucrados.

La distribuidora indicó que restablecerá el servicio tan pronto concluyan los trabajos y se verifiquen las condiciones de seguridad para energizar nuevamente las instalaciones. Asimismo, pidió comprensión a los clientes de las zonas afectadas.