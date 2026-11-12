El presidente Luis Abinader anunció este jueves que el Gobierno mantendrá estables los precios de los combustibles hasta el 7 de enero de 2027, como parte de los esfuerzos para hacer frente a la inestabilidad del mercado internacional.

El mandatario explicó que la decisión estará condicionada a que los subsidios destinados a contener los precios de los combustibles no superen los 1,500 millones de pesos semanales.

“Hemos decidido mantener estables los precios de los combustibles hasta el 7 de enero del 2027, siempre y cuando ese subsidio no sobrepase los 1,500 millones de pesos semanales”, resaltó.

Indicó que, pese a las presiones internacionales, el Gobierno hará el esfuerzo de sostener la medida durante ese período.

Abinader ofreció la información durante una reunión en el Palacio Nacional con representantes de distintos sectores de la economía nacional, entre ellos industriales, comerciantes y transportistas, convocados para abordar el impacto de los precios.

El presidente señaló que el Gobierno proyecta destinar unos 50,000 millones de pesos a subsidios para los combustibles al cierre de este año.

Explicó que la situación presenta una particularidad, debido a que no existe una relación directa entre el comportamiento del precio del barril de petróleo y el de los combustibles refinados, como el diésel y la gasolina.

Sin embargo, aseguró que el Estado continuará realizando esfuerzos para mantener la estabilidad de los precios.

“Como les dijimos, se van a fijar los precios de los combustibles hasta enero del 2027”, repitió el mandatario al concluir el encuentro.

Los precios actuales

Para la semana del 7 al 13 de noviembre, la gasolina prémium se comercializa a 362.10 pesos por galón, mientras que la regular se vende a 317.50 pesos.

La decisión anunciada por Abinader se produce en medio de preocupaciones por el comportamiento de los mercados internacionales y su impacto en los precios de los combustibles.

El mandatario también aseguró que la economía dominicana mantiene su ritmo de crecimiento y destacó las valoraciones de organismos internacionales sobre la capacidad de resistencia del país frente a la crisis externa.

Otros productos

Al finalizar el encuentro, representantes de otros gremios, entre ellos la Federación Dominicana de Comerciantes, se refirieron a la estabilidad de los precios de los principales productos que consumen los dominicanos.

El presidente de la federación, Iván García, aseguró que durante la temporada navideña también habrá estabilidad en los precios y suficiente abastecimiento de los productos que se comercializan en esta época del año.