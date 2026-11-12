Más de 70 sectores de Higüey podrían quedarse sin electricidad este jueves

Los cortes de energía se extenderán hasta las 4:00 de la tarde. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Más de 70 comunidades del municipio de Higüey, provincia La Altagracia, están incluidos en la programación de trabajos técnicos que realiza este jueves 12 de noviembre la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste), por lo que podrían registrar interrupciones en el servicio eléctrico.

Las labores están programadas desde las 9:20 de la mañana hasta las 4:20 de la tarde en los circuitos HI3803 y HI3805, como parte del programa de inversión de la distribuidora para mejorar las redes eléctricas.

De acuerdo con el listado divulgado por Edeeste, en el circuito HI3803 los trabajos abarcarán 29 sectores, entre ellos el Centro de la Ciudad, El Naranjo, El Tamarindo, Los Reynoso, San José, urbanización Los Palitos, Los Memisos, Villa Hortensia, urbanización Los Corales, Villa Cristal, Los Prados, El Llano, y Monte Santa María.

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También las comunidades de Brisas del Llano, Frajumil y Doña Fema, así como La Imagen, Lotificación Saíjur, Lotificación La Altagracia, Los Rosales, Luisa Perla I, La Torre, Enriquillo, Los Guayabos, Villa Nazaret, 21 de Enero, Antonio Guzmán, Pepe Rosario y Mamá Tingo.

En tanto, en el circuito HI3805 se contemplan 44 sectores y comunidades, entre estos Los Prados, Monte Santa María, El Llano, Brisas del Llano, La Imagen, El Naranjo, Villa Nazaret, San Martín de Porres, Los Rosales, Chilo Poueriet, Juan Pablo Duarte, Lotificación La Altagracia, Lotificación Caraballo, Las Manzanas de Chilo Puerier y Teófila Pión.

Además, el residencial Ana Amelia, Doña Rosa, residencial Arboleda, residencial Monte Alto, Luisa Perla I, Berta María, Santa Clara, Mata Chalupe, La Tranquera, Las Limas, Los Palitos, Jobo Dulce, Jagua Mocha, María Dulce (María Ruiz), Batey Guazuma, Savica, Luz del Sol, Aviación, Cambaelem, barrio La Florida, La Torre, Los Coquitos, San José, Anamuya, Los Ríos, INVI Villa Progreso, Anamuyita, Los Plátanos y Los Blandinos.

Detalles de los trabajos

La distribuidora explicó que estas labores forman parte de su programa de inversión, orientado a ejecutar mejoras técnicas en las infraestructuras eléctricas y fortalecer la calidad y confiabilidad del suministro energético.

Asimismo, exhortó a los residentes de las comunidades incluidas en la programación a tomar las previsiones necesarias durante el horario establecido y agradeció la comprensión de sus clientes ante los inconvenientes que puedan ocasionar los trabajos.