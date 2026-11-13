Precios de los combustibles estarán fijos hasta enero si subsidio no pasa de RD$1,500 millones

El ministro de Industria y Comercio, Eduardo Sanz Lovatón; el presidente Luis Abinader y el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza al encabezar la Mesa de Precios el jueves 12 de noviembre del 2026. ( ESTARLIN ROSA )

El presidente Luis Abinader anunció ayer que el Gobierno mantendrá estables los precios de los combustibles hasta el 7 de enero de 2027, como parte de los esfuerzos para hacer frente a la inestabilidad del mercado internacional.

El mandatario explicó que la decisión estará condicionada a que los subsidios destinados a contener los precios de los combustibles no superen los 1,500 millones de pesos semanales.

"Hemos decidido mantener estables los precios de los combustibles hasta el 7 de enero del 2027, siempre y cuando ese subsidio no sobrepase los 1,500 millones de pesos semanales", resaltó.

Indicó que, pese a las presiones internacionales, el Gobierno hará el esfuerzo de sostener la medida durante ese período.

Abinader ofreció la información durante una reunión en el Palacio Nacional con representantes de distintos sectores de la economía nacional, entre ellos industriales, comerciantes y transportistas, convocados para abordar el impacto de los precios.

El presidente señaló que el Gobierno proyecta destinar unos 50,000 millones de pesos a subsidios para los combustibles al cierre de este año.

Explicó que la situación presenta una particularidad, debido a que no existe una relación directa entre el comportamiento del precio del barril de petróleo y el de los combustibles refinados, como el diésel y la gasolina.

Sin embargo, aseguró que el Estado continuará realizando esfuerzos para mantener la estabilidad de los precios.

"Como les dijimos, se van a fijar los precios de los combustibles hasta enero del 2027", repitió el mandatario al concluir el encuentro.

Los precios actuales

Para la semana del 7 al 13 de noviembre, la gasolina prémium se comercializa a 362.10 pesos por galón, mientras que la regular se vende a 317.50 pesos.

La decisión anunciada por Abinader se produce en medio de preocupaciones por el comportamiento de los mercados internacionales y su impacto en los precios de los combustibles.

El mandatario también aseguró que la economía dominicana mantiene su ritmo de crecimiento y destacó las valoraciones de organismos internacionales sobre la capacidad de resistencia del país frente a la crisis externa.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/12/121126-el-gobierno-congelara-los-precios-de-los-combustibles-fotos-estarlin-rosa2-35f66fc0.jpg Reunión de la Mesa de Precios en el Palacio Nacional. (ESTARLIN ROSA)

Estabilidad de precios de alimentos

Por su lado, representantes del comercio y de la industria del pan aseguraron que los principales productos de consumo masivo mantendrán sus precios estables durante las festividades navideñas y que habrá abastecimiento suficiente para responder a la demanda de la población.

Iván García, de la Federación Dominicana de Comerciantes, afirmó que los establecimientos comerciales dispondrán de unos 25 millones de unidades de pollo para el período navideño, con el propósito de garantizar el suministro de una de las principales proteínas consumidas por las familias dominicanas.

El dirigente comercial también informó que la pierna de cerdo se ofrecerá a 130 pesos la libra en los principales establecimientos comerciales del país.

Asimismo, aseguró que se mantendrán estables los precios del arroz y otros artículos de consumo masivo, al tiempo que garantizó el abastecimiento de esos productos durante la Navidad.

"Garantizamos el abastecimiento de todos los productos de consumo masivo para la Navidad y garantizamos también la estabilidad de los precios de todos estos alimentos", manifestó García.

Precios del pan

En cuanto al sector del pan, Issachar Burgos, representante de la Unión de Pequeños y Medianos Productores de Harina, agradeció la intervención del Gobierno para contribuir a la estabilidad de los precios del pan.

Burgos aseguró que este producto se mantiene a los precios actuales desde el 2022 y sostuvo que no existen razones para que varíe su costo.

También garantizó que la tradicional telera navideña se comercializará al mismo precio de años anteriores y estará disponible en cantidades suficientes en las panaderías.