El Gobierno quiere dejar un sistema eléctrico "muy fortalecido" al finalizar su gestión en 2028, para lo cual proyecta inversiones por más de 700 millones de dólares en distribución en los próximos dos años, lo que conllevaría a que el déficit financiero de las empresas distribuidoras de electricidad (EDE), por el lado de las pérdidas, se logre estabilizar y posteriormente reducirse.

Las tres compañías públicas enfrentan en la actualidad un nivel de pérdida promedio de 39.2 %, pero el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, quien además es presidente del Consejo Unificado de las Distribuidoras (CUED), adelantó que entre 2027 y 2028 el indicador se reducirá 2.5 puntos porcentuales, respectivamente.

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"Hay proyectos importantes en materia de distribución, no solo los que ejecutan las EDE de manera directa, sino proyectos con organismos multilaterales. Se van a trabajar alrededor de 1,800 kilómetros de redes en los próximos dos años. Hay 18 subestaciones que también se van a estar integrando al sistema", declaró Santos.

Planteó que parte de la estrategia energética también incluye dejar al país con una importante capacidad de generación y el escenario para la producción eléctrica de los próximos años.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/16/whatsapp-image-2026-11-16-at-44706-pm-c9963343.jpeg Joel Santos, ministro de Energía y Minas. (CEDIDA POR ENERGÍA Y MINAS.)

"Eso es algo también que vamos a estar atendiendo el próximo año con algunas licitaciones de generación: dejar los procesos debidamente abarcados para que el país pueda tener tranquilidad a nivel de seguridad energética", manifestó.

Régimen tarifario

Sin embargo, a pesar del monto que se estima invertirá el Estado para reducir las pérdidas de energía, mejorar la cobranza y el servicio al cliente en las distribuidoras, el funcionario señaló que el componente del déficit financiero que sufren las EDE, relativo a la tarifa, continuará incidiendo.

Explicó que solo el año pasado las pérdidas de energía representaron alrededor de 1,700 millones de dólares, de los cuales, cerca de 900 millones fue producto de la tarifa eléctrica. Hasta agosto de 2026, el Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica (FETE) consumió 693.7 millones de dólares, un 25 % más que en igual en los primeros ocho meses del año pasado.

"¿Qué quiere decir eso? Que aún nosotros hubiésemos cobrado todo (la energía servida por las EDE) y hubiésemos reducido las pérdidas técnicas, el diferencial de tarifa cubre un déficit de cerca de 900 millones", precisó.

Modificación

Aunque la tarifa eléctrica de las distribuidoras no refleja el costo real por el servicio, lo que lleva a que las empresas reciban un pago mensual por concepto de FETE, el presidente del CUED sostuvo que en la actualidad no están dadas las condiciones para realizar modificaciones sobre el precio de la energía eléctrica.

"En este momento no lo veo. ¿Deberá analizarse en el futuro? Sí, dentro de un marco de una definición de política de subsidio. Es decir, el Gobierno deberá decidir qué va a subsidiar y qué no y en qué medida lo va a hacer, por lo que no es una decisión política energética, aunque lo parezca", indicó Joel Santos.

No obstante, el titular de Energía y Minas apuntó que, desde el punto de vista técnico, lo correcto es ajustar el costo de la tarifa.

Tierras raras

Sobre la exploración de tierras raras en la provincia Pedernales, el ministro de Energía y Minas informó que espera que para inicios de 2027 se aplique el proceso de metalurgia, donde se someten los minerales a una "potencial separación".

"Ese proceso de metalurgia trae como resultado a mediados de 2027 una declaración de reservas donde se informa los millones de toneladas de tierra rara que tenemos, ya habiendo observado diferentes tipos de esos minerales, pero sobre todo, ya vamos a hablar de un valor neto. Esa declaración de reserva a mediados del próximo año ya de por sí es un activo para la República Dominicana", destacó.