Roberto Herrera durante su participación en el evento Visión de Negocios 2025 de la AmChamDR. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El empresario Roberto Herrera obtuvo la primera posición del sector Energía en el ranking MERCO Líderes República Dominicana 2026, correspondiente a la cuarta edición de esta evaluación de reputación empresarial en el país.

La distinción reconoce su trayectoria, visión estratégica, capacidad de liderazgo y contribución al desarrollo del sector energético y del tejido empresarial dominicano.

En una comunicación dirigida a Herrera, el presidente ejecutivo del Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (MERCO), José María San Segundo Encinar, destacó que el reconocimiento es resultado de una evaluación independiente, sustentada en una metodología que incorpora las valoraciones de distintos grupos de interés y está sometida a verificación externa por KPMG.

Importancia del liderazgo

El estudio identifica a los líderes empresariales con mejor reputación en los distintos sectores de actividad económica, tomando en consideración su gestión, trayectoria y capacidad para generar confianza.

Herrera fue invitado a recibir una mención especial durante la presentación oficial de los resultados de MERCO Líderes República Dominicana 2026.

MERCO destacó que el reconocimiento pone de manifiesto la importancia del liderazgo empresarial en el fortalecimiento de la confianza y el desarrollo económico nacional.