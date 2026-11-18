La República Dominicana apuesta a atraer inversiones en infraestructura digital para lo cual necesita avanzar en un suministro confiable, en un momento donde la demanda de energía eléctrica en el país mantiene un constante crecimiento.

Solo entre 2019 y julio de este año, la demanda por el servicio se incrementó en un 60 %, pasando de 2,680 megavatios (MW) a 4,277 durante ese período y desde el sector privado se estima que continúe en crecimiento, superando los 5,000 MW hacia 2030.

Así lo comunicó este miércoles el presidente de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE), José Rodríguez, quien consideró que este aumento de la demanda exige avanzar con una visión integral: continuar desarrollando generación suficiente y diversificada, fortalecer las redes de transmisión y distribución, incorporar almacenamiento y mejorar la eficiencia de toda la cadena eléctrica.

"Es fundamental que las inversiones en estos ámbitos avancen de manera coordinada. Una nueva inversión industrial, un proyecto turístico o un centro de datos necesita conocer con qué suministro contará, cuándo estará disponible y bajo cuáles condiciones de calidad y confiabilidad", declaró Rodríguez.

Anticipar demanda

Al hablar en el Foro ADIE 2026, dedicado a analizar el impacto de la inteligencia artificial en el sistema eléctrico, el ejecutivo afirmó que la competitividad del país dependerá, en buena medida, de la capacidad para ofrecer energía confiable y acompañar las nuevas formas de producir, innovar y crear empleo.

"La anunciada inversión de Google de 500 millones de dólares en un puerto digital en el país es una señal clara: la infraestructura digital ya está llegando y, con ella, nuevas exigencias de suministro eléctrico confiable. Por eso, anticipar la demanda y coordinar las inversiones es esencial para aprovechar las oportunidades que ofrece la economía digital", advirtió.

Sostuvo en el país estos desafíos se suman a los que ya enfrenta para atender una demanda eléctrica en constante crecimiento y preparar la infraestructura que necesitará el país en los próximos años.

"Las decisiones que tomemos hoy ayudarán a definir esa capacidad porque no hay inteligencia artificial sin electricidad confiable", manifestó el presidente de la ADIE durante el evento, que se desarrolló bajo el lema "Energía inteligente: la IA como motor y carga del sistema eléctrico".